Бетао: В 2009 Динамо было сильнее Шахтера и больше заслуживало выхода в финал Кубка УЕФА

Экс-защитник " Динамо " Бетао в интервью журналу "Футбол" вспомнил противостояние киевлян с "Шахтером" в полуфинале Кубка УЕФА 2009 года.

"Это был болезненный удар, от которого все долго отходили. Прошли бы "Шахтер" — уверен, "Вердер" обыграли бы и взяли главный трофей.

За все время, что я играл в "Динамо", такой сильной команды больше не было. Тот гол Илсиньо на последних минутах донецкого матча — шок. И хотя "Шахтер" тоже был хорош, считаю, "Динамо" на тот момент было сильнее и больше заслуживало выхода в финал", - сказал Бетао.