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Бетао: В 2009 Динамо было сильнее Шахтера и больше заслуживало выхода в финал Кубка УЕФА
Эх, были времена
dynamo.kiev.ua
Экс-защитник "
"Это был болезненный удар, от которого все долго отходили. Прошли бы "Шахтер" — уверен, "Вердер" обыграли бы и взяли главный трофей.
За все время, что я играл в "Динамо", такой сильной команды больше не было. Тот гол Илсиньо на последних минутах донецкого матча — шок. И хотя "Шахтер" тоже был хорош, считаю, "Динамо" на тот момент было сильнее и больше заслуживало выхода в финал", - сказал Бетао.
Напомним, что первый матч в Киеве завершился вничью 1:1, а в Донецке "горняки" победили со счетом 2:1.
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