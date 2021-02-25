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Бетао: В 2009 Динамо было сильнее Шахтера и больше заслуживало выхода в финал Кубка УЕФА

Лига Европы
(1 голосов)

Эх, были времена

Бетао: В 2009 Динамо было сильнее Шахтера и больше заслуживало выхода в финал Кубка УЕФА

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Бетао в интервью журналу "Футбол" вспомнил противостояние киевлян с "Шахтером" в полуфинале Кубка УЕФА 2009 года.

"Это был болезненный удар, от которого все долго отходили. Прошли бы "Шахтер" — уверен, "Вердер" обыграли бы и взяли главный трофей.

За все время, что я играл в "Динамо", такой сильной команды больше не было. Тот гол Илсиньо на последних минутах донецкого матча — шок. И хотя "Шахтер" тоже был хорош, считаю, "Динамо" на тот момент было сильнее и больше заслуживало выхода в финал", - сказал Бетао.

Напомним, что первый матч в Киеве завершился вничью 1:1, а в Донецке "горняки" победили со счетом 2:1.

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В статье: Бетао Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.02.2021 в 18:47
абы что ляпнуть
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0
0
dazo33
25.02.2021 в 18:47
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
25.02.2021 в 18:11
История не терпит сослагательного наклонения. Шахтёр тогда был сильнее и точка.
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+3
-1
trafalgar (Запорожье)
25.02.2021 в 18:09
Было не было .....Если бы были сильнее то пришли именно динамовцы, а так это просто слова на ветер.(я не фан Шахтера)
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+3
-1


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