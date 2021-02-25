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Вукоевич: После первого матча с Брюгге у нас был разбор полетов
Киевляне попробуют улучшить свою игру
ФК Динамо
Ассистент главного тренера "
"У нас был разбор полетов: разбирали позитивные и негативные моменты первого матча. Мы постараемся не повторять тех ошибок, которые были в Киеве. Попробуем улучшить и ускорить игру.
"Брюгге" - очень дисциплинированная и хорошо тактически подкованная команда. У них очень хороший состав. Но нам нужно думать только о себе и о том, как показать быстрый и качественный футбол и добиться положительного результата", - сказал Вукоевич.
Напомним, что поединок "Брюгге" – "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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