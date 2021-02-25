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Вукоевич: После первого матча с Брюгге у нас был разбор полетов

Лига Европы
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Киевляне попробуют улучшить свою игру

Вукоевич: После первого матча с Брюгге у нас был разбор полетов

ФК Динамо

Новина українською

Ассистент главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич в интервью ТК "Футбол" высказался перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге".

"У нас был разбор полетов: разбирали позитивные и негативные моменты первого матча. Мы постараемся не повторять тех ошибок, которые были в Киеве. Попробуем улучшить и ускорить игру.

"Брюгге" - очень дисциплинированная и хорошо тактически подкованная команда. У них очень хороший состав. Но нам нужно думать только о себе и о том, как показать быстрый и качественный футбол и добиться положительного результата", - сказал Вукоевич.

Напомним, что поединок "Брюгге" – "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Огнен Вукоевич Брюгге Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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