Вукоевич: После первого матча с Брюгге у нас был разбор полетов

Ассистент главного тренера " Динамо " Огнен Вукоевич в интервью ТК "Футбол" высказался перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге".

"У нас был разбор полетов: разбирали позитивные и негативные моменты первого матча. Мы постараемся не повторять тех ошибок, которые были в Киеве. Попробуем улучшить и ускорить игру.

"Брюгге" - очень дисциплинированная и хорошо тактически подкованная команда. У них очень хороший состав. Но нам нужно думать только о себе и о том, как показать быстрый и качественный футбол и добиться положительного результата", - сказал Вукоевич.