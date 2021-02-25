  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Майкон, Витао и Соломон выйдут в старте Шахтера на Маккаби
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майкон, Витао и Соломон выйдут в старте Шахтера на Маккаби

Лига Европы
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Майкон, Витао и Соломон выйдут в старте Шахтера на Маккаби

shakhtar.com

Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Маккаби".

Шахтер: Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Майкон, Марлос, Патрик, Соломон, Тайсон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Корниенко, Бондарь, Маркос, Тете, Болбат, Судаков, Коноплянка, Мудрик, Фернандо.

Маккаби: Тененбаум, Саборит, Тиби, Эрнандес, Жералдеш, Голаса, Глазер, Дор Перец, Хозез, Пешич, Бен Хаим

Запасные: Даниэль Перец, Еини, Кандиль, Пивень, Рикан, Давидзада, Балтакса, Блэкмэн, Битон, Алмог, Шехтер, Герреро

Напомним, что поединок "Шахтер" - "Маккаби". начнется в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча. Первый поединок в Израиле завершился победой горняков со счётом 2:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...