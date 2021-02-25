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Майкон, Витао и Соломон выйдут в старте Шахтера на Маккаби
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Маккаби".
Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Корниенко, Бондарь, Маркос, Тете, Болбат, Судаков, Коноплянка, Мудрик, Фернандо.
Маккаби: Тененбаум, Саборит, Тиби, Эрнандес, Жералдеш, Голаса, Глазер, Дор Перец, Хозез, Пешич, Бен Хаим
Запасные: Даниэль Перец, Еини, Кандиль, Пивень, Рикан, Давидзада, Балтакса, Блэкмэн, Битон, Алмог, Шехтер, Герреро
Напомним, что поединок "Шахтер" - "Маккаби". начнется в 19:55, а UA-Футбол проведет
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