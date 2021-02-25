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Лига Европы. Наполи 2:1 Гранада, переломанные испанцы все же идут дальше
Путевка в 1/8 ценой четырех травм
Фото - твиттер
Дженнаро Гаттузо решил все же не пускать ситуацию на самотек и вышел на ответный поединок с "Гранадой" с агрессивной схемой 3-4-3 при возвращении в состав Кулибали и позицией в основе для Зелиньски. Правда травмировался накануне Осимхен. Гости составом не удивили - выбор Диего Мартинеса "читался" нами в анонсе достаточно очевидно. Впрочем, была заметна ставка испанцев на гол в гостях, ибо нашлось место в составе Мачису, Кеннеди и Гоналону с Молиной.
В составе, но не на поле. Буквально перед самым стартовым свистком Мачис был в экстренном порядке заменен на Антонио Пуэртаса, что вряд ли сделало "Гранаду" сильнее. Доказательно последовало незамедлительно, Петр Зелиньски получил пас в центре поля после перехвата передачи соперника, продвинулся вперед, убрал двух защитников и пробил неотразимо.
Love this Napoli goal. Just what the doctor ordered.— Sacha Pisani (@Sachk0) February 25, 2021
Started by Bakayoko, Zielinski goes on a driving run before finding the back of the net ????
Game on!#NapoliGranada #UEL
pic.twitter.com/bsjFxRA333
Впрочем, гости достаточно быстро и относительно легко отодвинули игру от своих ворот и сами начали создавать момент за моментом. Если в первом случае гол "Гранады" забивался из явного офсайда, то во втором навес Фульке оказался результативным, замыкал Монторо. Задача "Наполи" осложнилась, так как теперь для прохода в 1/8 финала нужно было забивать трижды.
Концовка первого тайма получилась грубой - соперники обменялись жесткими фолами и желтыми карточками. Этот обмен привел даже к двум вынужденным заменам у "Гранады". Д и переиграли соперники в первой половине игры колоссальные семь минут!
Во втором тайме испанцы потеряли из-за травмы еще и своего капитана Хермана Санчеса, лишь после этого "Наполи" удалось выйти вперед. Пока игроки соперника пытались залатать образовавшиеся дыры, Фабиан Руис ворвался в свободную зону и трансформирвоал в гол передачу Лоренцо Инсинье.
Тем не менее, в дальнейшем подопечным Мартинеса удалось успокоить игру и без происшествий довести ее до удачного для себя исхода.
Наполи - Гранада 2:1 (1:1)
Голы: Зелиньски (3), Руис (59) - Монторо (25)
Наполи: Мерет, Максимович (Гулям 46), Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Руис, Бакайоко, Эльмас (Мертенс 60), Зелиньски, Политано, Инсинье.
Гранада: Силва, Фульке, Санчес (Эррера 56), Дуарте, Нева (Перес 46), Монторо (Вальехо 83), Брис, Пуэртас, Гоналон (Диас 45+2), Кеннеди, Молина (Солдадо 83).
Предупреждения: Политано (37), Инсинье (41), Максимович (41), Бакайоко (88), Кулибали (90) - Кеннеди (37), Монторо (39), Дуарте (40), Санчес (55), Эррера (62), Фульке (90)
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