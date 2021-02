Лига Европы. Наполи 2:1 Гранада, переломанные испанцы все же идут дальше

Дженнаро Гаттузо решил все же не пускать ситуацию на самотек и вышел на ответный поединок с "Гранадой" с агрессивной схемой 3-4-3 при возвращении в состав Кулибали и позицией в основе для Зелиньски. Правда травмировался накануне Осимхен. Гости составом не удивили - выбор Диего Мартинеса "читался" нами в анонсе достаточно очевидно. Впрочем, была заметна ставка испанцев на гол в гостях, ибо нашлось место в составе Мачису, Кеннеди и Гоналону с Молиной.



В составе, но не на поле. Буквально перед самым стартовым свистком Мачис был в экстренном порядке заменен на Антонио Пуэртаса, что вряд ли сделало "Гранаду" сильнее. Доказательно последовало незамедлительно, Петр Зелиньски получил пас в центре поля после перехвата передачи соперника, продвинулся вперед, убрал двух защитников и пробил неотразимо.

Love this Napoli goal. Just what the doctor ordered.



Started by Bakayoko, Zielinski goes on a driving run before finding the back of the net ????



Game on!#NapoliGranada #UEL



pic.twitter.com/bsjFxRA333