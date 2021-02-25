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Сирота, Родригеш, Беседин и Соболь выйдут в старте на матч Брюгге - Динамо

Лига Европы
(2 голосов)

Стартовые составы команд

Сирота, Родригеш, Беседин и Соболь выйдут в старте на матч Брюгге - Динамо

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Стали известны стартовые составы команд на матч 1/16 финала Лиги Европы "Брюгге" - " Динамо".

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Буяльский, Родригеш, Цыганков, Беседин

Запасные: Бойко, Нещерет, Караваев, Сидклей, Тымчик, Шапаренко, Андриевский, де Пена, Леднев, Дуэлунд, Ванат, Супряга

"Брюгге": Миньоле, Рикка, Мехеле, Коссуну, Мата, Баланта, Соболь, ван ден Кейбус, Вормер, Дирар, Дост

Запасные: Хорват, Шинтон, Фофана, Окереке, Баджи, ван дер Бремпт, де Кейпер, Фуакаля, Энгелс, Серве

Напомним, что поединок "Брюгге" – "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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oleg dynamo (львівська)
25.02.2021 в 20:54
дуже хочеться спитати діда що спонукає в стартовий склад ставити Шепєлєва? дай БОГ щоб я помилився,але......Удачі ВКДК!
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