Срна: Ни один стадион не заменит Донбасс Арену и её атмосферу

Директор по футболу " Шахтера " Дарио Срна в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ответный поединок донецкой команды против "Маккаби" ТА в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы знаем, что мы не создаем много голевых моментов в атаке, однако мы над этим работаем. Как сказал мистер: "мы еще не в самой лучшей форме". У нас сегодня хороший матч, чтобы показать постепенное улучшение нашей игры. С нашей настоящей игрой мы можем биться за чемпионство Украины без проблем.

Нам нужно поймать уверенность. В первом туре УПЛ сыграли вничью, потом была хорошая игра с "Маккаби" и "Рухом". Мы ожидаем больше моментов в атаке.

Степаненко на игре с "Рухом" почувствовал дискомфорт в колене. Сделали обследование и решили сегодня не рисковать с ним. Посмотрим перед матчем с "Зарей" на его самочувствие и на то, как его колено будет реагировать на упражнения. У нас достаточно футболистов, которые могут его сегодня заменить. Сегодня вышел Майкон, который уже сыграл достаточно много игр в Лиге чемпионов и чемпионате Украины и хорошо показал себя на этой позиции. Майкон дает баланс, пас низом, играет очень просто - в два касания разгоняет атаку, меняет фланг. Это очень важно на сегодняшнюю игру.

Кривцов и Витао сыграли вместе три игры. Тренер не стал рисковать и ставить кого-то другого. Но в будущем у нас будет большая ротация, чем сегодня. Витао на сегодня один из самых лучших наших центральных защитников. Мистер угадал с тем, что поставил его против мадридского Реала, где Витао показал себя очень хорошо и заслужил свое место в основном составе.

Корниенко сыграл только одну игру, а Матвиенко практически всегда играл все игры с первых минут. Поэтому сегодня он будет левым защитником. Есть много футболистов, чтобы провести ротацию.

Ни один стадион не заменит "Донбасс Арену" и её атмосферу. Мы находимся сейчас в такой ситуации, что вынуждены играть в Киеве, где у нас есть много болельщиков "Шахтера". Также сюда приезжают из донецкой области. Болельщики будут приходить на стадион, если "Шахтер" будет показывать хороший атакующий футбол", - сказал Срна.