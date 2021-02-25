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Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Европы. Арсенал - Бенфика 3:2. Камбэк заказывали?

Лига Европы
(1 голосов)

Насыщенный матч по сравнению с поединком неделю назад

Лига Европы. Арсенал - Бенфика 3:2. Камбэк заказывали?

AFP | Flashscore

Новина українською

Лига Европы, 1/16 финала. Ответный матч (первая встреча - 1:1)

"Георгиос Караискакис" (Пирей)

"Арсенал" - "Бенфика" 3:2

Голы: Пьер-Эмерик Обамеянг 21, 87, Киран Тирни 67 - Диогу Гонсалвеш 43, Рафа Силва 61

"Арсенал": Лено - Бельерин (Ляказетт 77), Луис Габриэль, Тирни - Себальйос (Виллиан 63), Джака, Одегорд (Чамберс 90) - Смит Роу (Томас 63), Обамеянг, Сака (Ельнени 90)

"Бенфика": Лейте - Вериссимо, Отаменди, Вертонген - Гонсалвеш, Таарабт (Габриэл 58), Вайгль (Вальдшмидт 90), Пицци (Эвертон 57), Гримальдо (Тавареш 85) - Силва - Сеферович (Нуньес 57)

Предупреждение: Таарабт 5

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В статье: Арсенал (Лондон) Бенфика (Лиссабон)
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Acsakal (Kharkov)
25.02.2021 в 22:01
Гойдалки...
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