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Лига Европы. Шахтер - Маккаби 1:0. Косо, криво, но живо

Лига Европы
(3 голосов)

Забыть и идти дальше

Лига Европы. Шахтер - Маккаби 1:0. Косо, криво, но живо

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Киев. НСК "Олимпийский"

"Шахтер" - "Маккаби" 1:0

Гол: Мораес 67 (пен.)

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Витао (Корниенко 78), Матвиенко, Майкон, Алан Патрик, Соломон (Тете 46), Марлос (Маркос Антонио 46), Тайсон (Коноплянка 78), Мораес (Фернандо 78)

"Маккаби": Тененбаум, Жералдеш, Тиби, Эрнандес, Саборит, Перец, Глазер, Голаса (Рикан 77), Хозез (Битон 77), Пешич (Блэкмен 68), Бен Хаим (Герреро 68)

Предупреждениe: Витао 33

Главный арбитр: Хосе Санчес (Испания)

Результат первого матча - 2:0

В последние дни рефреном выступлений игроков и главного тренера "Маккаби" было слово "реванш". Они не зацикливались на общем результате, не очень верили в проход дальше. Говоря лишь об отдельном матче в Киеве. Верили, что способны создать не меньше опасных моментов, чем дома, что результат первого матча несправедлив. О нём, как и о ближайшем матче лиги против её третьей команды они не желали думать. "Шахтёр" как раз думал о таком, думал о своём большом преимуществе в общем счёте и качестве. Да и в целом не в лучшей форме. Потому сегодня получилось сложно.

Первая четверть матча как раз была его лучшей, чем любая в Тель-Авиве. Огромное преимущество по владению мячом сохранилось, скорость и успешность поиска простора явно возросли. Соломон убрался с пути Додо. Марлос начал пасовать. А сопернику почти не позволяли прорывы по флангам. Работа Луиша Каштру над ошибками была видна. Соломона после паса Додо заблокировали (рукой, но опорной при падении, за что пенальти не дают). С паса Марлоса Додо пробил немного неточно. Марлос и Тайсон разыграли, удар последнего отбил Тененбаум, а Матвиенко добил выше. Марлос чуть не закрутил в угол.

Зато вторая четверть была для "Шахтера" худшей. "Маккаби" начал прессинговать выше и агрессивнее, даже крайние защитники. Начал опасно забрасывать на ход. К такому хозяева без травмированного Степаненко не были готовы. Гости заработали штрафной и пять угловых в течение весьма короткого периода времени. Один из них Эрнандес головой замкнул в перекладину, а Перец добил с метра коленом в стойку. Ещё до этого Бен Хаим чуть не закрутил угловой прямо в ворота - Трубин выручил. С игры Таль легко убрал Додо и испортил всё лишь слабым ударом по центру. Хозез бил через себя ножницами.

Второй тайм начался схоже. Двойная замена Каштру не очень помогала. В роли Додо первого тайма с его прорывами справа выступал Хозез. А Пешич головой даже сбросил на Переца, замкнувшего в полёте, также головой. Здесь уже "Шахтёр" выручил арбитр Хосе Санчес, зафиксировав крайне сомнительный фол Пешича в атаке. Лишь минут через десять "горняки" пришли в себя, вернули доминирование. Они никак не вернули уровень начала матча, пропустили ещё пару опасных контратак. Тем не менее, забили. Тете прорвался справа в штрафную и был завален Бен Хаимом. Мораес без проблем реализовал пенальти.

Этот гол значительно снизил градус противостояния. Обе команды выполнили замены, обе пытались что-то создать. Впрочем, чувствовалось, что никто не играет кровь из носу. Игроки "Шахтёра" пытались зайти с мячом в ворота, игроки "Маккаби" попадали в офсайд и неточно простреливали. Один супермомент последние создали в результате отличной комбинации. Герреро был выведен один-на-один, но пробил в небеса.

В конце отчёта о первом матче я написал, что в ответном "Шахтёру" нужно добить, забыть об этом противостоянии и идти дальше. После ответного матча желание забыть лишь возросло. Цельного впечатления он не оставил. Первая четверть была весьма обнадёживающей, с интересными ходами и тенденциями. Но после этого наступило полное помутнение сознания, отступление перед бесхитростной в атаке и гораздо более слабой по качеству игроков командой. Проблемы дончан ясны и без этой дуэли. А "Маккаби" респект за смелую игру. Они заслужили больше, чем два поражения без забитых мячей.

P.S Насколько прекрасно смотреть футбол с болельщиками! Тысячи зрителей на "Олимпийском" создали прекрасную атмосферу, напоминали об ощущениях, о которых мы уже успели забыть.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Лига Европы Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Комментарии (53)
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Kolibri (Киевоград)
25.02.2021 в 22:14
Много критики........ понятно.......но очки добыли по максимуму!!! Так что скажите ВСЕ - Спасибо большое!!!!!!
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0
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Kolibri (Киевоград)
25.02.2021 в 22:15
И точно уже будем ещё смотреть еврокубки дальше с нашим грандом!!!!!
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0
0
Acsakal (Kharkov)
25.02.2021 в 22:10
Добре, що вийшло так, що я цей матч не дивився... Тільки би час та нерви витратив.
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+1
0
Одіссей (Донецьк)
25.02.2021 в 22:08
Пора биту доставать.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.02.2021 в 22:11
(перефразируя) за одну биту 20 мерседесов дают
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Одіссей (Донецьк)
25.02.2021 в 22:12
Или один самолет для Тайсона и Патрика
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.02.2021 в 22:12
гиперлуп для двух ..луп!
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Одіссей (Донецьк)
25.02.2021 в 22:14
У Тайсона такое выражение лица ...что его где то в подвале держат и только на игру выпускают.
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Одіссей (Донецьк)
25.02.2021 в 22:15
Свободу Тайсону ...
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Comment06 (Украина)
25.02.2021 в 22:07
Спасибо за 1/4 финала, за 4 очка в копилку- и все. За неделю ничего не изменилось в лучшую сторону. Кроме Трубина и выделить некого. Не помню такого разбалансированного, неуклюжего, не техничного, дырявого в обороне, беззубого в атаке Шахтера. И это на фоне серенького Маккаби! С такой игрой 1/4- предел мечтаний !
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+1
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Po4eson (Одесса)
25.02.2021 в 22:09
Вы из будущего?
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0
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аалекс ( Крым)
25.02.2021 в 22:11
Наверняка он что-то знает.
0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.02.2021 в 22:10
1/8
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0
0
Одинзавсех (Харьков)
25.02.2021 в 22:06
У армянского радио спросили:"Может ли сборная Армении победить сборную Бразилии?" Может - ответило армянское радио, если игроки майками поменяются до игр, а не после..Прошу громаду простить меня за очень бородатый анекдот, но у меня было впечатление, что в белых футболках играли не "Макаби", а миланский "Интер". До чего видно классную тренерскую работу, при крайне слабых игроках, которые не умеют забивать голы. Ну, про "Шахтер", все сказали панове до меня. Единственно, не могу не сказать про Тайсона. Это полный ...издец! Если у Тайсона в атаке будет четыре варианта отдать пасс: три правильных и один ошибочный, он всегда выбирает последний. Тайсон - бестолковый всадник без головы. Трубин - светлейшее пятно в толпе. Но, тем не менее, всех поздравляю с победой, с выходом в 1/8, и с добытыми баллами в копилку рейтинга Украины. Такого же пожелаю и "Динамо".
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
25.02.2021 в 22:05
Товарняк катнули
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+2
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Aleksandr.t (Донецк)
25.02.2021 в 22:03
Молодцы что прошли, но с такой игрой в следующем раунде нам п....ц!
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+1
0
аалекс ( Крым)
25.02.2021 в 22:09
Будем надеяться, что Шахтеру Мольде попадется.
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+1
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
25.02.2021 в 22:01
Жаль болельщиков,после 30 минуты до конца первого тайма Шахтер выглядел перепуганным и, как ни странно,обреченным на то,что бы пропустить,но Маккаби жестко не везло,а я еще в первом матче говорил почему?Уровень команды не высокий,много суеты и ударов,лиш бы ударить.Во втором,больше Шахтер пытался обезопасить ворота,чем создавать.Особенно раздражал Алан Патрик своими потерями и Тете ,который не видел ни флангов ,ни партнеров,все,кто забегали, ничего не получали.Так и не удалось Шахтеру восстановить комбинационную игру до конца матча.Матч для тренера -информация к размышлению.
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.02.2021 в 22:05
"тренер" говорил, что прошедший матч он сразу забывает! как, класс?)))
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0
0
NikosFutboloidos (Chop)
25.02.2021 в 22:00
Схоже у Шахтаря набутий синдром "Гладбаха", чекайте розгром в наступних раундах. І Мораеша вже чекають в Китаї.
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+1
0
Slavutic
25.02.2021 в 22:00
Скромненько, но со вкусом. Главное победа, выход в 1/8 и очки в таблицу коэффициентов УЕФА!
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+2
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
25.02.2021 в 21:59
Игру не смотрел. Что, всё так плохо?
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0
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scorpius (Ck)
25.02.2021 в 22:03
Игра полный мрак. С таким катанием следующий раунд не пройти.
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+1
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
25.02.2021 в 22:12
Может силы берегут на Зарю? Или опят мороз невъе...бенный?
0
0
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Kolibri (Киевоград)
25.02.2021 в 21:59
А вообще-то, думаю все не против чтобы также с таким счётом и Динамо отыграло и прошло дальше!!!
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+2
0
Одіссей (Донецьк)
25.02.2021 в 21:58
У меня такое впечатление что Шахтер до сих пор играет с ...Интером ...главное не пропустить .Хоть Динамо нормально сыграет надеюсь.
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.02.2021 в 21:58
а что, пасхал будет?))
Ответить
+1
0
Одіссей (Донецьк)
25.02.2021 в 22:00
Та югослав ...может повезет.
0
0
alex 66 (Кременчуг)
25.02.2021 в 22:00
+1
0
Одіссей (Донецьк)
25.02.2021 в 22:01
Супряга забьет
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.02.2021 в 22:09
супряга уже в челси
+2
0
Одіссей (Донецьк)
25.02.2021 в 22:10
Это будет на посошок.
0
0
alex 66 (Кременчуг)
25.02.2021 в 21:56
Блевотная игра в 1 тайме ШД, на34 и 39мин МТА прощает ШД, так нельзя играть...вышел, забил и пусть у них голова болит, тем более игра дома, ну хоть так. 3 балла есть.
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+1
0
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tolina-ystas (Краматорск)
25.02.2021 в 21:56
С такой игрой ни о каком финале и речи быть не может.Кажется Каштру исчерпал себя в качестве тренера Шахтёра.Такие игры в еврокубках просто недопустимы.
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+2
0
аалекс ( Крым)
25.02.2021 в 22:00
Когда он еще тот финал.)))
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
25.02.2021 в 21:55
Такое себе....... с такой игрой до финала кубка Украины трудно будет дойти!
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+5
0
Исследователь
25.02.2021 в 21:55
Кошмарный футбол от Шахтера, разве что три очка в копилку, а так полный отстой.
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+3
0
Lion Killer (Львів)
25.02.2021 в 21:54
Тут Корнієнко, Конопля, Антоніо, Тете мали виходити з старту... І не було б тих зайвих нерів. Пройшли і добре. п.с. гідної заміни Степаненку нема. Трубін - топ
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+3
0
аалекс ( Крым)
25.02.2021 в 21:56
Ротацию никто не отменял.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.02.2021 в 21:57
гений каштру держит в уме матч с зарёй)))
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2021 в 21:54
С такой игрой Шахтёра им дальше ничего не светит. Полный ужас. Их спасли косоногие деревянные нападающие Маккаби.
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+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.02.2021 в 21:55
Их спасли косоногие деревянные нападающие Маккаби (с) а также штангоперекладины и трубин
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+3
-1
alex 66 (Кременчуг)
25.02.2021 в 21:59
Та да, Толя заколдовал рамку конкретно)))
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.02.2021 в 21:59
мораес и в те, и в те бил - чудо-нападающий!)))
0
0
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scorpius (Ck)
25.02.2021 в 21:53
Победа - это для рейтинга хорошо конечно, но как же пля стыдно за такую ужасную игру этих пижонов! Один Трубин только норм отстоял.
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+5
0
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DOMENICO (Lviv)
25.02.2021 в 21:53
За очки в коефіцієнти дякуємо. Але за таку гру соромно...
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+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.02.2021 в 21:54
шотландия не дремлет и тоже набирает
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+4
0
Igor.ko (Львів)
25.02.2021 в 21:51
Шахтар з перемогою! А переможців не судять))). Важко Шахта розпочинає сезон - чекаю подальшого прогресу і вдалого жеребу!
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+3
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.02.2021 в 21:51
Победа хорошо но игра особенно в защите не о чем. Был бы соперник посерьёзнее все бы закончилось плачевно. Но хорошо то что хорошо закончилось. Всех с победой
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+5
0
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Serega1111 (Киев)
25.02.2021 в 21:51
"Шлях до Гданська, шлях до Гданська..." С таким отношением вместо Гданска Шахтер поедет "в саратов". Нужно серьезно настраиваться на каждую игру, а не трепаться везде о том что пол-года назад Реал обыграли и что в финале будут играть
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+5
-1
Одіссей (Донецьк)
25.02.2021 в 21:49
У меня просто нет нормальных слов ...чтобы охарактеризовать это стадо баранов. Но два очка душу греют.
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+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.02.2021 в 21:49
с победой! НО каштру - ноль, тайсон - ноль, патрик - минус стопиццот!
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+5
0
аалекс ( Крым)
25.02.2021 в 21:47
Горняков с победой. Я понимаю, что на этой стадии легких соперников не бывает, но игру Шахтера с 30 мин. назвать футболом, язык не поворачивается. Маккаби - молодцы, смело играли, вот бы и Динамо сегодня сыграть посмелее. Удачи киевлянам.
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+8
-1


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