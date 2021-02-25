Лига Европы. Шахтер - Маккаби 1:0. Косо, криво, но живо

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Киев. НСК "Олимпийский"

"Шахтер" - "Маккаби" 1:0

Гол: Мораес 67 (пен.)

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Витао (Корниенко 78), Матвиенко, Майкон, Алан Патрик, Соломон (Тете 46), Марлос (Маркос Антонио 46), Тайсон (Коноплянка 78), Мораес (Фернандо 78)

"Маккаби": Тененбаум, Жералдеш, Тиби, Эрнандес, Саборит, Перец, Глазер, Голаса (Рикан 77), Хозез (Битон 77), Пешич (Блэкмен 68), Бен Хаим (Герреро 68)

Предупреждениe: Витао 33

Главный арбитр: Хосе Санчес (Испания)

Результат первого матча - 2:0

В последние дни рефреном выступлений игроков и главного тренера "Маккаби" было слово "реванш". Они не зацикливались на общем результате, не очень верили в проход дальше. Говоря лишь об отдельном матче в Киеве. Верили, что способны создать не меньше опасных моментов, чем дома, что результат первого матча несправедлив. О нём, как и о ближайшем матче лиги против её третьей команды они не желали думать. "Шахтёр" как раз думал о таком, думал о своём большом преимуществе в общем счёте и качестве. Да и в целом не в лучшей форме. Потому сегодня получилось сложно.

Первая четверть матча как раз была его лучшей, чем любая в Тель-Авиве. Огромное преимущество по владению мячом сохранилось, скорость и успешность поиска простора явно возросли. Соломон убрался с пути Додо. Марлос начал пасовать. А сопернику почти не позволяли прорывы по флангам. Работа Луиша Каштру над ошибками была видна. Соломона после паса Додо заблокировали (рукой, но опорной при падении, за что пенальти не дают). С паса Марлоса Додо пробил немного неточно. Марлос и Тайсон разыграли, удар последнего отбил Тененбаум, а Матвиенко добил выше. Марлос чуть не закрутил в угол.

Зато вторая четверть была для "Шахтера" худшей. "Маккаби" начал прессинговать выше и агрессивнее, даже крайние защитники. Начал опасно забрасывать на ход. К такому хозяева без травмированного Степаненко не были готовы. Гости заработали штрафной и пять угловых в течение весьма короткого периода времени. Один из них Эрнандес головой замкнул в перекладину, а Перец добил с метра коленом в стойку. Ещё до этого Бен Хаим чуть не закрутил угловой прямо в ворота - Трубин выручил. С игры Таль легко убрал Додо и испортил всё лишь слабым ударом по центру. Хозез бил через себя ножницами.

Второй тайм начался схоже. Двойная замена Каштру не очень помогала. В роли Додо первого тайма с его прорывами справа выступал Хозез. А Пешич головой даже сбросил на Переца, замкнувшего в полёте, также головой. Здесь уже "Шахтёр" выручил арбитр Хосе Санчес, зафиксировав крайне сомнительный фол Пешича в атаке. Лишь минут через десять "горняки" пришли в себя, вернули доминирование. Они никак не вернули уровень начала матча, пропустили ещё пару опасных контратак. Тем не менее, забили. Тете прорвался справа в штрафную и был завален Бен Хаимом. Мораес без проблем реализовал пенальти.

Этот гол значительно снизил градус противостояния. Обе команды выполнили замены, обе пытались что-то создать. Впрочем, чувствовалось, что никто не играет кровь из носу. Игроки "Шахтёра" пытались зайти с мячом в ворота, игроки "Маккаби" попадали в офсайд и неточно простреливали. Один супермомент последние создали в результате отличной комбинации. Герреро был выведен один-на-один, но пробил в небеса.

В конце отчёта о первом матче я написал, что в ответном "Шахтёру" нужно добить, забыть об этом противостоянии и идти дальше. После ответного матча желание забыть лишь возросло. Цельного впечатления он не оставил. Первая четверть была весьма обнадёживающей, с интересными ходами и тенденциями. Но после этого наступило полное помутнение сознания, отступление перед бесхитростной в атаке и гораздо более слабой по качеству игроков командой. Проблемы дончан ясны и без этой дуэли. А "Маккаби" респект за смелую игру. Они заслужили больше, чем два поражения без забитых мячей.

P.S Насколько прекрасно смотреть футбол с болельщиками! Тысячи зрителей на "Олимпийском" создали прекрасную атмосферу, напоминали об ощущениях, о которых мы уже успели забыть.