Аякс - Лилль 2:1. Франция попрощалась с Лигой Европы

Неделю назад на поле "Лилля" "Аякс" играл с заметным превосходством и логично победил 2:1. Сегодня счет повторился, но характер игры был совсем другим.

Голландцы со старта отдали инициативу сопернику, действуя на контратаках. Их было не особо много, но "Аяксу" все равно повезло открыть счет. Свен Ботман - к слову, воспитанник амстердамского клуба - поскользнулся при стандарте и подарил гол Дэви Классену.

"Лиллю" жутко не хватало конкретики. Команда Кристофа Гальтье делала все правильно - и вертикальные пасы проходили, и ударов хватало, но это все не несло какой-то угрозы воротам соперника. Вспомнить хотя бы попытки Тимоти Веа в отрывах, или дальние выстрелы Бамба, Шеки и Ренату Санчеша в руки Стекеленбургу.

"Аякс" атаковал гораздо реже, но при этом был острее. У Дэви Классена был отличный шанс оформлять дубль, но его удар грудью с метра потащил Меньян. Прекрасный момент запорол также Душан Тадич.

Голландцы могли за это поплатиться в концовке. Джонатан Дэвид заработал пенальти, который могучим ударом реализовал Языджи. Однако на финальный штурм "Лилль" не хватило, а за три минуты до конца Давид Нерес и подавно добил соперника.

Таким образом, последний французский полпред покинул Лигу Европы. Это явно не тот результат, которым на "Пьер Моруа" будут гордиться, но прямо сейчас для "Догов" гораздо важнее чемпионат, где они впервые за 10 лет имеют реальные шансы на золото.

Ну а "Аякс" идет дальше. Вне сомнений, когда вернутся после травм Тальяфико и Мазрауи, а Гравенберх наберет форму после повреждения, эта команда попортит нервы любому сопернику.

Лига Европы. Амстердам. "Арена Йохана Кройфа"

"Аякс" - "Лилль" - 2:1

Голы: Классен, 15, Давид Нерес, 88 - Языджи, 78 (с пенальти)

"Аякс": Стекеленбург - Ренш, Тимбер, Мартинес, Блинд - Альварес, Гравенберх (Кудус, 90) - Антони (Бробби, 55), Классен, Давид Нерес (Идрисси, 89) - Тадич

"Лилль": Меньян - Челик (Пье, 62), Тиаго Джало, Фонте, Брадарич - Иконе (Араужо, 62), Шека (Сумаре, 70), Ренату Санчеш, Бамба (Дэвид, 62) - Веа (Лихаджи, 78), Языджи

Предупреждения: Тимбер, 63, Давид Нерес, 85 - Меньян, 15, Тиаго Джало, 59, Ренату Санчеш, 65, Фонте, 78