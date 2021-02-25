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Кривцов: Где-то даже повезло, друг вратаря спас нас сегодня

Лига Европы
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Не лучший матч горняков

Кривцов: Где-то даже повезло, друг вратаря спас нас сегодня

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу 1:0 в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби".

"Главная задача - пройти в следующий раунд. Не все получалось, но хотели победить. Были грубые обрезки, ошибки, поэтому у "Маккаби" были шансы с угловых, в контратаках. Где-то даже повезло в первом тайме. Был момент с перекладиной и штангой. Друг вратаря спас нас сегодня.

Мы заслужили победить, однако было много ошибок и транжирства. Физически команда себя хорошо чувствует, все нормально. У нас были перспективные атаки, но начинаем где-то не бить, а искать передачи...Перемудрили мы где-то сегодня.

И спасибо болельщикам. Мы соскучились по ним", - сказал Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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