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Кривцов: Где-то даже повезло, друг вратаря спас нас сегодня
Не лучший матч горняков
shakhtar.com
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Главная задача - пройти в следующий раунд. Не все получалось, но хотели победить. Были грубые обрезки, ошибки, поэтому у "Маккаби" были шансы с угловых, в контратаках. Где-то даже повезло в первом тайме. Был момент с перекладиной и штангой. Друг вратаря спас нас сегодня.
Мы заслужили победить, однако было много ошибок и транжирства. Физически команда себя хорошо чувствует, все нормально. У нас были перспективные атаки, но начинаем где-то не бить, а искать передачи...Перемудрили мы где-то сегодня.
И спасибо болельщикам. Мы соскучились по ним", - сказал Кривцов.
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