Лига Европы
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Противостояние в Лиге Европы Рейнджерс - Антверпен установило рекорд результативности
Почти 15 лет столько не забивали
Rangers
По два поединка совокупный счет в противостоянии 1/16 Лиги Европы "Рейнджерс" (Шотландия) - "Антверпен" (Бельгия) составил 9: 5.
Ведь в первом поединке было 4:3, а в этот раз - 5:2.
Это самый крупный счет в Кубке УЕФА / Лиге Европы со времени противостояния шведского "Хельсингборге" с голландским "Херенвеном" в 2007-2008 годах, сообщает Opta.
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