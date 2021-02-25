Противостояние в Лиге Европы Рейнджерс - Антверпен установило рекорд результативности

По два поединка совокупный счет в противостоянии 1/16 Лиги Европы "Рейнджерс" (Шотландия) - "Антверпен" (Бельгия) составил 9: 5.

Ведь в первом поединке было 4:3, а в этот раз - 5:2.

Это самый крупный счет в Кубке УЕФА / Лиге Европы со времени противостояния шведского "Хельсингборге" с голландским "Херенвеном" в 2007-2008 годах, сообщает Opta.