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Противостояние в Лиге Европы Рейнджерс - Антверпен установило рекорд результативности

Лига Европы
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Почти 15 лет столько не забивали

Противостояние в Лиге Европы Рейнджерс - Антверпен установило рекорд результативности

Rangers

Новина українською

По два поединка совокупный счет в противостоянии 1/16 Лиги Европы "Рейнджерс" (Шотландия) - "Антверпен" (Бельгия) составил 9: 5.

Ведь в первом поединке было 4:3, а в этот раз - 5:2.

Это самый крупный счет в Кубке УЕФА / Лиге Европы со времени противостояния шведского "Хельсингборге" с голландским "Херенвеном" в 2007-2008 годах, сообщает Opta.

Читайте такжеТаблица коэффициентов УЕФА. Рейнджерс держит Украину на расстоянии. Хотя маленький шаг вперед есть
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В статье: Рейнджерс (Глазго) Лига Европы Антверпен
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