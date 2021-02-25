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Брюгге - Динамо 0:0. Обзор матча (обновляется)
В матче 1/16 Лиги Европы встречаются лидеры своих национальных чемпионатов.
В первом киевском поединке зафиксирована ничья 1:1.
Интересно, что в составе соперника киевлян играет футболист национальной сборной Украины игрок левого фланга "Брюгге" Эдуард Соболь.
1/16 финала Лиги Европы
Брюгге (Бельгия) - Динамо (Киев)
Обзор первого тайма
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчуг)
25.02.2021 в 23:52
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