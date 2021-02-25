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Мораес - лучший игрок матча Шахтер – Маккаби по оценкам WhoScored и SofaScore
Забил единственный гол в матче
shakhtar.com
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили игроков матча 1/16 финала Лиги Европы
По мнению обоих порталов лучшим игроком матча стал форвард "Шахтера" Жуниор Мораес, который забил единственный гол в поединке с пенальти.
Жуниор получил оценку 7.6 от обоих сайтов.
Отмечается, что 33-летний Мораес за 78 минут забил гол, нанес 3 удара по воротам (1 в створ, 2 мимо), 41 раз коснулся мяча, отдал 14 точных передач из 21 (67%), в том числе 1 ключевую, совершил 2 удачные обводки из 3 и выиграл 1 верховую дуэль.
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