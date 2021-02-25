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Мораес - лучший игрок матча Шахтер – Маккаби по оценкам WhoScored и SofaScore

Лига Европы
(1 голосов)

Забил единственный гол в матче

Мораес - лучший игрок матча Шахтер – Маккаби по оценкам WhoScored и SofaScore

shakhtar.com

Новина українською

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили игроков матча 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Маккаби" (1:0).

По мнению обоих порталов лучшим игроком матча стал форвард "Шахтера" Жуниор Мораес, который забил единственный гол в поединке с пенальти.

Жуниор получил оценку 7.6 от обоих сайтов.

Отмечается, что 33-летний Мораес за 78 минут забил гол, нанес 3 удара по воротам (1 в створ, 2 мимо), 41 раз коснулся мяча, отдал 14 точных передач из 21 (67%), в том числе 1 ключевую, совершил 2 удачные обводки из 3 и выиграл 1 верховую дуэль.

Мораес - лучший игрок матча Шахтер – Маккаби по оценкам WhoScored и SofaScore - изображение 1Мораес - лучший игрок матча Шахтер – Маккаби по оценкам WhoScored и SofaScore - изображение 2
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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Очманілий Заєць (Odessa)
25.02.2021 в 23:06
Банбардір, йпт!
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+2
-1
avatar
Американец 2000
25.02.2021 в 22:56
Молодец ! Всегда заряжен на борьбу и это всегда видно ! Просто хороших нападающих всегда держат и не дают играть два три человека ! Потому кажется что его не видно ! Лучший нападающий за последнее время в Украине !
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+1
-2
Plagin (Prad)
25.02.2021 в 23:17
Попустися, чуваче. Кращий гравець там, де тебе немає. Шахтарям молодці, хоч і гри не було.
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0
0
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Serega1111 (Киев)
25.02.2021 в 22:50
Вообще не понравилась его игра. Сильно не в форме
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+1
-2


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