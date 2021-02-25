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Лига Европы. Рома 3:1 Брага. Без интриги, без сенсаций
Пауло Фонсека убедительно проходит свой бывший клуб
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Пауло Фонсека в ответном матче с "Брагой", пользуясь форой в два мяча, решил дать возможность проявить себя Стефану Эль Шаарави, оставив на скамейке Генриха Мхитаряна. Карлуш Карвальял же применил ротацию, выпустив запасного вратаря и нескольких резервных защитников.
Впрочем, "Рома" владела ощутимым преимуществом до перерыва и могла забивать не один раз. Ответные выпады у гостей тоже случались, но выглядели все же более спонтанными, чем осмысленные атаки хозяев. Эль Шаарави натурально блестал - именно после его удара в штангу Эдин Джеко открыл счет в середине первого тайма. Надежды португальцев на то, что делал это босниец и офсайда, так и остались надеждами.
Остаток тайма "волки" провели будто бы упиваясь своим преимуществом. У них все получалось, поэтому то, что не был забит тут же второй мяч - чудо. Во второй половине характер игры не сильно изменился, лишь после тройной замены на последние полчаса "Брага" активизировалась. Неприятно было хозяевам еще и потерять Эдина Джеко, форвард на ровном месте потянул пах.
Даже без экс-капитана на поле "Рома" могла удваивать свое преимущество, но Лоренцо Пеллегрини с пенальти пробил неточно. Тем не менее, имеющегося запаса прочности команде Фонсеки вполне хватило для прохода дальше, к тому же Карлес Перес достаточно быстро забил с игры, использовав как раз передачу Пеллегрини. Кстати, пенальти для Лоренцо заработал тоже воспитанник Ла Масии, который отлично вошел в игру по ходу второго тайма. Автогол Кристанте уже на последних минутах ни на что не влиял, разве что немного поднял гостям настроение. Да и Майораль оперативно восстановил гандикап хозяев в два мяча.
Уже завтра "Рома", как и другие 15 счастливчиков этапа, узнает своего следующего соперника в плей-офф Лиги Европы.
Рома - Брага 3:1 (1:0)
Гол: Джеко (24), Перес (75), Майораль (90+1) - Кристанте (88 авт.)
На 72-й минуте Пеллегрини не забивал пенальти (мимо)
Рома: Лопес, Карсдорп, Манчини, Кристанте, Перес, Диавара, Вильяр (Пеллегрини 46), Верету (Спинацолла 59), Эль Шаарави (Карлес Перес 59), Педро (Мхитарян 77), Джеко (Майораль 67).
Брага: Тиаго Са, Тейшейра, Тормена, Роландо, Секейра (Борха 71), Пьязон (Франсержио 60), Нуваа, Гайтан (Рикардо Орта 60), Галено (Эрнани 77), Шпорар (Руис 60), Андре Орта.
Предупреждения: Верету (57)
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