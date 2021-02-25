Славная компания Динамо и Шахтеру. Все команды, которые вышли в 1/8 финала Лиги Европы

С Испанией и Англией крайне плохой жребий. Рома, Милан, Аякс - не подарки, но играть можно, особенно, против Милана. Они за скудетто борьбу ведут, им ЛЕ как собаке пятая нога. С прочими можно играть, особенно Шахтеру. ДК тоже может играть, но для ДК победа в ЧУ намного важнее.