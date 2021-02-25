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Славная компания Динамо и Шахтеру. Все команды, которые вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы
(3 голосов)

Осталось 16

Славная компания Динамо и Шахтеру. Все команды, которые вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Sports Loud

Новина українською

По итогам двухматчевых противостояний определились все команды, которые пробились в 1/8 финала Лиги Европы.

25 февраля состоялось 15 матчей, еще один - 24 февраля.

Перечень всех команд, которые остались:

  • Динамо (Украина)
  • Шахтер (Украина)
  • Динамо Загреб (Хорватия)
  • Славия (Чехия)
  • Янг Бойз (Швейцария)
  • Мольде (Норвегия)
  • Рейнджерс (Шотландия)
  • Аякс (Нидерланды)
  • Олимпиакос (Греция)
  • Милан (Италия)
  • Рома (Италия)
  • Вильярреал (Испания)
  • Гранада (Испания)
  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Арсенал (Англия)
  • Тоттенхэм (Англия)

Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 26 февраля. На UA-Футбол буде текстовая и аудио трансляция процедуры, которая начнется в 14:00.

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (6)
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Лекарь (село Дарница)
26.02.2021 в 00:26
С Испанией и Англией крайне плохой жребий. Рома, Милан, Аякс - не подарки, но играть можно, особенно, против Милана. Они за скудетто борьбу ведут, им ЛЕ как собаке пятая нога. С прочими можно играть, особенно Шахтеру. ДК тоже может играть, но для ДК победа в ЧУ намного важнее.
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0
-1
Serhio79 (Kyiv)
26.02.2021 в 00:25
Хочу реваншу за 2017/2018:Шахтар - РомаДинамо - Янг Бойз
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2021 в 00:09
По моему халява закончилась...
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.02.2021 в 00:53
Халява була тільки у Шахтаря, і то ледь відскочили.
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0
0
EI_Omelchenko (Kiev)
26.02.2021 в 00:05
50 на 50 8 очень трудных, 4 из которых не по зубам сегодня, 6 нормальных, можно играть
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+1
0
Golfik25 (Киев)
26.02.2021 в 00:00
Есть команды как шикарные для жребия, так и жесть. Желательные соперники: Динамо З. Мельде, Славия. Так себе жребий, это Рейнджерс Олимпиакос и Янг Бойз, ну, а остальные команды это "пожалуй не надо"
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+1
0


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