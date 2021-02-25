Лига Европы
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Славная компания Динамо и Шахтеру. Все команды, которые вышли в 1/8 финала Лиги Европы
Осталось 16
Sports Loud
По итогам двухматчевых противостояний определились все команды, которые пробились в 1/8 финала Лиги Европы.
25 февраля состоялось 15 матчей, еще один - 24 февраля.
Перечень всех команд, которые остались:
- Динамо (Украина)
- Шахтер (Украина)
- Динамо Загреб (Хорватия)
- Славия (Чехия)
- Янг Бойз (Швейцария)
- Мольде (Норвегия)
- Рейнджерс (Шотландия)
- Аякс (Нидерланды)
- Олимпиакос (Греция)
- Милан (Италия)
- Рома (Италия)
- Вильярреал (Испания)
- Гранада (Испания)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Арсенал (Англия)
- Тоттенхэм (Англия)
Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 26 февраля. На UA-Футбол буде текстовая и аудио трансляция процедуры, которая начнется в 14:00.
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Комментарии (6)
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Лекарь (село Дарница)
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Serhio79 (Kyiv)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
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EI_Omelchenko (Kiev)
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Golfik25 (Киев)
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