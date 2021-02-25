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ЛЕ. Брюгге - Динамо 0:1. Все из ничего

Лига Европы
(10 голосов)

Победа, в которую трудно поверить

ЛЕ. Брюгге - Динамо 0:1. Все из ничего

fc Brugge

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Мирча Луческу отмечал, что за неделю, которая прошла с момента первого матча, "Динамо" прибавит. Сомневался, что этого хватит, но был уверен, что прибавит. Ну окей. Прибавит – значит, сыграет как минимум не хуже, чем в киевском поединке. А здесь вообще до восьмидесятой минуты матча – беспросветная безнадега. "Динамо" не было фаворитом, и после результата домашнего поединка не было хозяином положения. Но по итогам отчетного матча прошло дальше.

Плохую игру "Динамо" можно было бы объяснить ненадлежащей мотивацией. Киевлянам разумнее сейчас делать ставку на чемпионат, но зачем тогда Мирча Луческу выпускал основу? Почему нервничал и выкрикивал что-то из технической зоны? Получается, что в этом матче вице-чемпион Украины выполнял какие-то задачи. Со скрипом, со слезами на глазах, но выполнял.

За целый первый тайм украинская команда выдавила из себя аж один удар. Но после него мяч не долетел до ворот, поскольку Жерсона банально заблокировали. Попытка отправить люксембуржца в прорыв по левому флангу была сорвана зафиксированным офсайдом, а редкое подключение Кендзеры к атаке не обернулось даже навесом в штрафную площадь соперника. Ни-че-го.

"Брюгге" тоже не феерил, однако, в отличие от "Динамо", знал, чего хочет и мог добавить. По крайней мере, такие выводы вытекали из четких действий в центре поля, легких переходов из обороны в атаку. Бельгийцы держали руку на пульсе и просто играли по счету. Беззубость соперника на чужой половине поля этому только способствовала.

Забарного и Сироту, который вышел в старте вместо травмированного Попова, постоянно нагружали фланговыми передачами. После одной из таких Бас Дост опасно целил в угол, но Бущан сумел сгруппироваться для сейва. Еще два удара – от Соболя и Рикка – были нерасторопными, еще два – заблокированными. Не феерия, но в условиях такого скучного футбола – весьма убедительные аргументы.

Обескровленный "Брюгге" в начале второго тайма из-за травмы потерял еще и Баса Доста. Но это никак не повлияло на структуру игры чемпиона Бельгии. Напротив, Баджи, вышедший на поле вместо Доста, едва не забил после стремительного проникновения в штрафную площадь Бущана. Потом еще Вормер добивал, но кто-то из защитников "Динамо" успел подставить голову и отвести угрозу.

Хоть какой-то конструктив в игре киевлян начал появляться после выхода на поле Николая Шапаренко. На индивидуальном мастерстве он смог дважды пробить по воротам, однажды Миньоле даже пришлось изрядно постараться с сейвом. Возросла динамика центральной зоны, мяч быстрее перемещался между футболистами "Динамо". Уже даже прошла передача из глубины на Буяльского, но Виталию не хватило скорости. Но не поздно ли включились?

Да и включились ли вообще? Та вспышка активности от Шапаренко не вернула команду к жизни. На финальном отрезке поединка была все та же безнадежность в плане конструктива. Один только Баджи, цепляясь за мячи, прорываясь и стреляя по воротам Бущана, выглядел живее всей киевской команды. Но потом словно небо упало на землю.

А как иначе охарактеризовать то, что случилось на 83-й минуте? Цыганков на правом фланге отпасовал назад на Жерсона и пошел открываться в штрафную, Родригеш выполнил передачу-черпак на того же Цыганкова, Виктор прострелил и Буяльский, выскочив из-за спины Коссуну, результативно пробил из вратарской зоны.

Потом еще Шапаренко едва не забил ударом с острого угла (Миньоле потянул), но этот момент возник уже после краха игровой структуры "Брюгге". Можно сейчас попробовать с умным видом анализировать ситуацию, выделять факторы, которые помогли пройти дальше. Но зачем себя обманывать? Просто повезло. Иногда так случается. Из ничего взяли все. Ну и ладно.

Лига Европы. 1/16-я финала. Ответный матч
Бельгия. Брюгге. "Ян Брейдел"
Арбитр в поле – Срдан Йованович (Сербия)

"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина) 0:1
Гол: Виталий Буяльский 83

Первый матч - 1:1

"Брюгге": Симон Миньоле - Клинтон Мата, Одилон Коссуну, Брендон Мехеле, Федерико Рикка - Эдер Баланта - Набиль Дирар (Давид Окереке 84), Руд Вормер, Томас ван ден Кейбус (Игнас ван дер Бремпт 46), Эдуард Соболь (Максим де Кюйпер 84) - Бас Дост (Юссуф Баджи 58)

"Динамо": Георгий Бущан - Томаш Кендзера (Александр Караваев 77), Илья Забарный, Александр Сирота, Виталий Миколенко - Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Николай Шапаренко 67) - Виталий Буяльский (Александр Андриевский 86) - Виктор Цыганков, Жерсон Родригеш - Артем Беседин

Предупреждения: Томас ван ден Кейбус 19 - Артем Беседин 49

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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Комментарии (150)
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ГенриВол (Волочиськ)
26.02.2021 в 01:20
Состав в Динамо ніякий. І Луческу ще з нього ще щось ліпить. Хвала йому! Бабло (а це сотні мільйонів) Суркісів, яке було відмите з уефа, розісрали наліво/направо. Коли вже відправлять в оренду/продадуть Сидорчука, Беседіна, Шепелєва і т.д.? Луческу вірно сказав, що Шахтар це одне, де було 15 бразильців і було з чого ліпити, а Динамо зовсім друге. Посередність виконавців в Динамо вражає. З перемогою!
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0
-1
avatar
Ди (Киев)
26.02.2021 в 01:14
Автор...ты кто?!...иди лесом. Мы выиграли...мы рады, а ты расстроен...так кто ты...и за кого болеешь?!...
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+2
0
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hoy (Київ)
26.02.2021 в 01:21
Він підріло
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
26.02.2021 в 01:12
...давно не видел как нервничал Луческу, времени в обрез, атаки никакой, ...и вот время замен. Трое делают Брюгге "капут" - наверно это фортуна из той фантастики. Не каждому дано выжать максимум. Кстати вы бы слышали как болел за Динамо российский комментатор - ну просто фанат украинского футбола, который по драме и интересу лучший (несмотря на наши всхлипы) на бывшем пространстве. Ладно Шахтер - там все понятно, но Динамо опять умудрилось попасть в интереснейшую интригу, как и желал на волевых дожало. Представляю перед голом маты болельщиков, но они того стоили - нас услышали. Приятно смотреть на Брюгге с поникшими головами, а то что там после драки кулаками никого не волнует... Ох уж этот футбол !Луческу с командой доказывают все таки свое место под солнцем, ...как не крути. Просто молодцы!
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+2
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.02.2021 в 01:07
Футболисты говорят, что была установка отыграть первый тайм на 0, вымотать бельгийцев, а потом за счёт скорости забить. Мирча тоже самое говорит... но нет, «гениальному» автору виднее , что выдавили случайно...
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+2
0
мы за динамо (киев)
26.02.2021 в 01:01
вєсєліцца і лікуєт вєсь народ
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+1
0
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Siren05 (Мариуполь)
26.02.2021 в 00:52
Немного не по теме... Вы обратили внимание , что в 1/8 Лиги Европы не прошли ни одной команды из стран, стоящие выше нас по рейтингу: из Германии, Франции, Португалии, Бельгии и России. А наших аж 2, что не может не радовать...
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+2
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
26.02.2021 в 00:57
У нас не такой уж низкий уровень УПЛ как кажется некоторым.
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+2
0
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usovvictor (Kharkov)
26.02.2021 в 01:15
..да, довольно неожиданно, с этим короновирусом многое изменилось в практике европейского чемпионата...
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.02.2021 в 00:40
У автора "звіту" про матч велике горе, аж небо йому на землю впало, а може й на його голову. Не можу висловити йому співчуття, тільки огиду за вчинений ним пасквіль, за банальне хейтерство, а не "аналіз".
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+3
-1
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Одиссей(Афула) (Афула)
26.02.2021 в 00:55
Та он не понимает футбола,чепуху как правило пишет,сейчас о коэффициентах очередной раз напишет вместо того,чтобы дождаться окончания ЛЕ и подвести итоги,гадает.
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+1
0
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hoy (Київ)
26.02.2021 в 00:56
Він дол.б.ойоб бо щастить сильнішому
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+1
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
26.02.2021 в 00:37
Семйон есть такое слово тактика,не слыхал?Это выдвинутый вперед Буяльский,вышедший вовремя Шапаренко,усиление на фланге за счет свежего Караваева и в результате перехваченная инициатива и гол красавец.Это правильная тактика ,когда соперник в лучшей форме из за зимнего перерыва.Кроме того тяжело играть без одного под номером 41.
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+6
0
Анатолий Шпильцман (Брюссель )
26.02.2021 в 00:36
Поиграв на нервах своих болельщиков столичный клуб добыл тяжелейшую победу.Спасибо вам.По правде говоря устал я объяснять своим коллегам откуда наш клуб и какая у него история.Фламандцы твёрдо убеждены что выиграло не Динамо,а ковид,что был подкуп судьи,медиков и так далее.Будучи на матче 19го года в Брюгге я надеялся на более внятную игру.Знакомые удивлялись - ну как это какой то Kiyev обыграет наш Брюгге.В итоге хоть сейчас Динамо прошло дальше,но люди по прежнему верят в то что «основным» составом Брюгге бы точно размазал гостей из Киева.На сегодня спасибо на этом,Динамо
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+4
0
мы за динамо (киев)
26.02.2021 в 00:39
будь-ласка. приходьте ще
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+2
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
26.02.2021 в 00:50
Привезли в Киев ковид,в команде эпидемия,а понтов насчет медицины вагон,у ДК нет ни одного больного,какой подкуп врачей?Брюгге и в Киеве не впечатлил и в прошлом году тоже,команда туповатая,скидывают на фланг и навесы и беготня.Если учесть,что у ДК зимний перерыв,а в 19 году тренировал физрук,то Брюгге подфартило.А так уровень ДК -не выше.
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+1
-1
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Drovko (Lviv)
26.02.2021 в 00:32
Так буває, що нічого не виходить, а потім єдина нормальна атака за весь матч і гол. Не шукайте логіку в футболі)))
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+6
-1
grasshopper1 (Харьков)
26.02.2021 в 00:30
Показательный момент. Выходит Шапаренко. Бьет второй свой удар по воротам и коллеги начинают напихивать - а нахрена ты бьешь? Это ужас. И Сидорчук просто за гранью. Защитники с трудом выходят из под прессинга, наконец отдают Сидорчуку, отыграны один, два напа. Сидорчук клац назад и все по новой.
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+7
-1
мы за динамо (киев)
26.02.2021 в 00:34
мене той епізод із шапаренком теж напружив. і як показали наступні події вихід миколки то був вирок брюгам.
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+6
0
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hoy (Київ)
26.02.2021 в 00:42
Ти геній навіть бачив хто йому напіхував,А ХТО Ж НАПІХУВАВ дОЛ.Б.ЙОБ
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0
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
26.02.2021 в 00:22
Луческу браво за тактику,вышел свежий Шапаренко и сразу два удара и инициатива,гол -красавец.Очень напрягает Сидорчук с тремя касаниями при приеме,а Беседин,-это прием в центре поля и к своим воротам,выход по флангу не может пройти,нет обводки вообще,пас отдать вперед не может сколько на это безобразие еще смотреть,уже Мирча Буяльского выдвинул вперед.За характер и борьбу до конца -молодцы,но надо в середину типа Черната или Велозу и нападение типа Мбокани,тогда и дело пойдет.Не ищите логики в футболе-два посредственных матча и максимум очков сегодня.
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+8
0
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Pacifist (Chiang Mai)
26.02.2021 в 00:21
Ну да, ужас. Но не "ужас, ужас, ужас!". А ваша Галя балувана...
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+2
-1
мы за динамо (киев)
26.02.2021 в 00:35
люміній.
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0
-1
Геродот (Винница)
26.02.2021 в 00:21
Брюгге вышел на игру с одной целью - сохранить ничейный счет, полученный в Киеве, за что и поплатился. Сами не играли и Динамо не давали. Но все равно гол получили. Отличный гол Буяльского. Поздравления украинской команде Динамо. Теперь бы еще жребий хороший получить, очень не хочется английских команд. А их там аж три.
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+8
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.02.2021 в 00:31
Англичан никуда не впускают, пусть берут Рейнджерс и между собой рубятся до полуфинала.
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+4
0
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hoy (Київ)
26.02.2021 в 01:08
Підари з УЄФА все зробльдь
0
0
Dardolis (Первомайск)
26.02.2021 в 00:18
Состав слабее, чем был у физруков, но на то они и физруки...Эра динамовского кумовства подошла к концу...Луч показал, что даже с этим бедненьким составом и его возрастом, он лучше их на 3 головы...
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+7
-1
Исследователь
26.02.2021 в 00:27
Прочувствовал и не поменял Жерсона, а Шапаренко не первый раз вытаскивает ДК, возможно и этот козырь Мирча держал специально в рукаве до последнего, чтоб бельгийцы не успели отыграться. Суркисы пожинают плоды своего выбора. Удачи и в дальнейшем.
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+6
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.02.2021 в 00:18
І Бельгію залишили без представників в єврокубках)).
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+8
0
trafalgar (Запорожье)
26.02.2021 в 00:17
хорош,наши поджимают шотландцев,так держать
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+6
0
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Drovko (Lviv)
26.02.2021 в 00:34
Цікаво буде, якщо ДК або ШД на рейнджерів жереб виведе. Очна дуель.)))
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+2
-1
trafalgar (Запорожье)
26.02.2021 в 00:35
Динамо на Мольде,Шахтар на Рейнджерс
+3
-1
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Drovko (Lviv)
26.02.2021 в 00:42
Нормас
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0
0
osadob07 (жмеринка)
26.02.2021 в 00:17
ну на фоне никакущего брюгге никакущее динамо замутило мульку.впрочем как и сегодняшний шахтёр
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+2
-3
мы за динамо (киев)
26.02.2021 в 00:14
в такий дощ якісної гри не могло бути по визначенню. сама по собі весняна гра в наших команд вагон валідолу. тому шось казати про гру не бачу сенсу. результатом більш ніж задоволений.
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+6
0
absurdlight (Kiev)
26.02.2021 в 00:12
Хац и Миха, могут смело идти торговать свои трен. лицензии на базаре.
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+5
-1
Algrab (Костопiль)
26.02.2021 в 00:12
Проповзли....
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+3
-4
avatar
AndrewKruk (Київ)
26.02.2021 в 00:11
Oлeкcин (Н.) 25.02.2021 в 22:22 Как всегда, Шахтер тянет всю Украину в рейтинге, а киевляне только языком размахивают. ПЕТУХ в горло отодранный, ты где? Бояры в ольгино нахлебался?
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+10
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
26.02.2021 в 00:06
Хороший жребий и набранный ход игры после зимы, все получится!!! И пройдём дальше двумя клубами!!!!!
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+8
0
avatar
Микко82 (Херсон)
26.02.2021 в 00:05
Максимум із мінімума
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+8
-2
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
26.02.2021 в 00:04
Это очень хорошо в плане борьбы за 1 место.
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+3
-5
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
26.02.2021 в 01:23
A жыд во всём только выгоду ищет. О натура
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0
0
мы за динамо (киев)
26.02.2021 в 00:02
схоже сьогодні наш день. ще й хорвати краснодар влупили.
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+17
0
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Serega1111 (Киев)
26.02.2021 в 00:04
Как говорило пу.йло "...их просто прихлопнули..."
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+10
-1
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
26.02.2021 в 00:06
Да Хорваты наши побратымы!
Ответить
+8
-1
мы за динамо (киев)
26.02.2021 в 00:17
та шо капець джекпот. мізєр при чотирьох тузах.
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+3
0
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
26.02.2021 в 00:02
Герой матча Жерсон Родригес! За мяч цеплялся, передачи отличные, обострял, молодец сальник!
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+11
-2
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okolegko (Київ)
26.02.2021 в 00:05
А яка ювелірна передгольова передача...
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+9
-1
NikosFutboloidos (Chop)
26.02.2021 в 00:02
Гра не сподобалась, старша група ДЮСШ з переляканим кепом і деревяним вістрям. І тут як промінь сонця в дощовому небі Брююге. Дякую Жерсончик за чудову передачу, ну і далі топчик. Тільки б з Альбіону не жеребнули б!!!
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+8
-1
Forza INTER! (Покровск)
26.02.2021 в 00:02
Красавчики!!!
Ответить
+6
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
26.02.2021 в 00:02
Ну Слава Богу! Я уже готовился к худшему.. молодцы! (Вот под вопросом Сидорчук с Бесединым). Румын замены сделал то что нужно! Канешн наши команды не знают что делать с высоким контрпрессингом.. Что Шахтёр, что Динамо.. Ну оно и понятно, ибо в Упл никто и не играет так против них..Шахтёр вообще слабенько.. ещё повезло, что Израиль попался.. С таким контрпрессингом как показал сегодня Брюгге + то что Шахтёр ещё очень далёк от своей формы, думаю, они бы с Брюгге не справились.. Было б то же что и с Интером в ЛЕ, но возможно не так разгромно..Во всяком случаи молодцы, удачи завтра на жеребьевке, ну и пусть побыстрее набирают форму!
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+12
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
26.02.2021 в 00:14
Если бы... Ты гадалка?
Ответить
+1
-2
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
26.02.2021 в 00:21
Ну да, погадать тебе? Могу номер карты скинуть
+4
0
FCZK-1922 (Кировоград)
26.02.2021 в 00:01
Молодцы! Было тяжело, но мы это сделали! Всех с победой!
Ответить
+15
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
26.02.2021 в 00:00
Вистраждали! Але не з середнячком УПЛ, а з лідером нашої пари... Всіх з перемогою українських команд! Хоч обидві команди нерви добре потрепали.
Ответить
+12
-2
Исследователь
26.02.2021 в 00:00
Красава Луческу и тактика и замены, уроки после Ференцвароша сделал, результат на лицо. Победа в отличии от Шахтёра красивая, хотя спасибо обеим нашим командам.
Ответить
+8
-2
ferzz (Gluhiv)
26.02.2021 в 00:13
И чем эта игра отличается от последней с венграми? Просто повезло в конце, да и Брюгге дублем играло. Может форму наберем, иначе в следующем раунде будет двузначная беда.
Ответить
0
-5
Исследователь
26.02.2021 в 00:19
Заменами не своевременными в Венгрии или ты запамятовал.
+1
0
c99baf (Харьков)
25.02.2021 в 23:59
Ну шо,завтра жереб, дк-"Рома"?
Ответить
+1
-13
Serhio79 (Kyiv)
26.02.2021 в 00:09
Тільки Янг Бойз!"Долг платежем красен"
Ответить
+2
-1
Serhio79 (Kyiv)
26.02.2021 в 00:22
Краще Шахтарю - Рома,Динамо-Янг Бойз.У Браги теж непогано було б реванш за 2011 рік взяти, але іншим разом
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+1
0
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
25.02.2021 в 23:59
Луческу победил заменами, выжал максимум из того что имеет. Молодцы
Ответить
+10
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
25.02.2021 в 23:59
Кто там еще хочет по3,14здеть про деда? ))
Ответить
+12
-3
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.02.2021 в 23:58
Уже коеф. УЄФА 6,800, а у кацопів усього 4,333... Радісно!
Ответить
+25
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
26.02.2021 в 00:00
Усього и это уже всьо. Они кончили.
Ответить
+6
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
26.02.2021 в 00:01
Отож, такими темпами за два сезони їх обійдемо в коеф.)
+7
0
Одіссей (Донецьк)
26.02.2021 в 00:00
и до шотланцев 0.025
Ответить
+11
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
26.02.2021 в 00:16
Треба, щоб Рейджерс нам попався.
+2
-1
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
25.02.2021 в 23:58
Ну что сказать? Я болельщик Шахтёра, но искренне рад победе Динамо! Хорошо играли, могли и больше забить этим шоколадным!!!
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+13
-2
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kotigorok (Чернігів)
26.02.2021 в 00:03
Грали не дуже добре, але результат на таблі.
Ответить
+10
-3
Serhio79 (Kyiv)
26.02.2021 в 00:10
"Игра забудеться, результат останется вечно"
+4
0
magnum power (БОМЖ)
25.02.2021 в 23:58
в споре с Шахтёром, кто сыграет хуже, но победит, выиграло Динамо.
Ответить
+9
-7
avatar
okolegko (Київ)
26.02.2021 в 00:04
Шахтар також виграв, у чому проблема?
Ответить
+2
-2
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
26.02.2021 в 00:06
Проблема в отсутствии чувства юмора думаю.
+4
-3
avatar
Romerik (YNWA)
25.02.2021 в 23:58
Это очень хорошо. Поздравляю всех, кто за наш футбол в еврокубках!! Но меня интересует, когда это ДК успело (с вполне неплохой игрой в самом начале при Луческу и до конца первого круга лч) превратится в очень тяжёлую команду Хацкевича и Лексика?? Надеюсь это усталость от сборов и они отойдут от этого состояния, иначе дальше будет очень тяжело.. Надеемся на удачный фарт для обеих команд..
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+14
-1
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
26.02.2021 в 00:12
Дело только в одном, зимний перерыв. После него всегда наши команды сами на себя не похожи.
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+2
-1
Serhio79 (Kyiv)
26.02.2021 в 00:13
А нічого, що за зимове міжсезоння ДК не те що не підсилитися, а й навіть не планували підсилитися. Жодних новин, що збираються когось там підписати, уЩМІ не було. Ех, як же нам не вистачає Вербича...Хто знає, коли він своє стегно вилікує?
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+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.02.2021 в 23:57
Динамо! Перемога! На класі, на досвіді, тактичному розрахунку Луческу і чарівній майстерності пари Циганков-Буяльський. Вітаю тебе, Динамо, вітаю Київ, слава Україні!
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+15
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
26.02.2021 в 00:02
Жерсон очень качественно отпахал. Ничем ярким не запомнился, в центре внимания нигде не был, но выполнил вагон нужной работы.
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+9
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.02.2021 в 00:11
Згодний. Звичайно, це і Родрігес, і Миколенко, і вдалі заміни - Шапаренко та Караваєв.
+3
0
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ymscik (Херсон)
25.02.2021 в 23:57
Молодцы родные! Всех с победой !!!
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+18
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.02.2021 в 23:57
Прекрасна перемога над доволі сильним суперником! Хоча гра ще залишає бути кращою! Невідомо як би грали проти ванакенів та рітців з кателаерами, але ж... Завтра б ще Мольде у суперники)
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+7
-1
avatar
okolegko (Київ)
25.02.2021 в 23:57
Скажу відверто: не сподівався. Та й, зважаючи на перебіг подій, нічого не віщувало. Але... "а й да Лучесу, а й да сукін син" )))
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+13
-1
alex69 (Париж)
26.02.2021 в 01:06
А в нього в кумах сам чорт )))
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0
0
Serhio79 (Kyiv)
25.02.2021 в 23:57
Цікаво буде, якщо нашим в 1/8 дістанеться :) "Долг платежем красен"
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+1
0
Serhio79 (Kyiv)
26.02.2021 в 00:13
Цікаво, якщо нашим ЯнгБойз дістанеться."Долг платежем красен"
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0
-1
Serhio79 (Kyiv)
26.02.2021 в 00:20
ЯнгБойз якщо дістанеться! Сайт трохи глючить
Ответить
0
0
Одіссей (Донецьк)
25.02.2021 в 23:57
Молодцы ...однозначно! Мужики! И играли очень неплохо.
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+8
-2
avatar
AndrewKruk (Київ)
26.02.2021 в 00:04
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+4
-2
Sessinjo (Мукачево)
25.02.2021 в 23:56
Реваншик вдався!
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+15
-2
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
26.02.2021 в 00:14
Точно! Помстились за позаторішну поразку за вихід в групу ЛЧ.
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+2
0
Хиденг (Днепр)
25.02.2021 в 23:56
Я убил их, сбросил ствол в Темзу смыл следы с рук в туалете Бургер Кинга и отправился домой ждать указаний. Через некоторое время поступили указания. "3,14здуйте из Лондона, долбойобы." "Езжайте в Брюгге." Я даже не знал, где это йобаное Брюгге. А это в Бельгии. Брюгге - сраная дыра. Брюгге - не сраная дыра Брюгге - сраная дыра. Рэй, мы только что слезли с поезда, бл*дь. Может, подождём судить о Брюгге, пока не увидим его, бл*дь? Я знаю, это должна быть сраная дыра. Сраная дыра."(с)
Ответить
+13
-2
rivnenskyi (Рівне)
25.02.2021 в 23:57
Хороший фільм. Плюсую
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+6
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2021 в 23:56
Вот такая она, конфета из говна.
Ответить
+7
-6
Serhio79 (Kyiv)
25.02.2021 в 23:56
"Игра забудеться, результат останется вечно"В.В.Лобановський
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+15
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
25.02.2021 в 23:56
Ждём жребий, удача оооочень нужна обоим командам))))
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+12
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
25.02.2021 в 23:59
Мельде давай)))
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+3
-1
absurdlight (Kiev)
25.02.2021 в 23:56
Отлично! Вылетать от такой команды как Брюгге, ещё и в разобранном виде было бы полным провалом.
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+12
-1
Golfik25 (Киев)
25.02.2021 в 23:56
Такой себе матч, но главное результат. Шапаренко отлично оживил игру. Беседин хуже бревна.
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+12
-2
Po4eson (Одесса)
26.02.2021 в 00:00
Беседин - регбист. Все пасы назад
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+5
-2
avatar
okolegko (Київ)
26.02.2021 в 00:02
Та він ніколи крайще й не був. Одне незрозуміло, чому навіть не "динамівське серце" Луческу його досі тримає? Захисники можуть бути іноземці, півзахисники – також. Але нападники... ні, лише бєсєдкін
Ответить
+5
-1
Golfik25 (Киев)
26.02.2021 в 00:07
я могу предполагать, что Луческо, Беседина выпускает в плане борьбы, а не как нападающего. Мол навязывать борьбу, пока другие забивают)) других вариантов, почему он в старте 4 матч подрят нет.
+4
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
26.02.2021 в 00:04
Да, Артёмку надо в аренду куда-то.. Даже из такой игры умудрился выпасть.
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+1
-1
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
26.02.2021 в 00:17
Плюсую!! Беседин всегда был недонападающий. Вроде и местами не плох, но это только вроде..В условную Десну его на год в аренду. Хотя не уверен, что он выиграет там конкуренцию у Будковского!
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0
-1
Фанат Українського Футболу (Київ)
25.02.2021 в 23:55
А мені Динамо сьогодні сподобалось. Нарешті цілісна гра, та непогана ігрова форма. Родрігес та Шапаренко чудово у гру війшли. Заслужена перемога, але від нервового Бущана у мене мандраж.
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+7
-4
pilips111 (Чернигов)
25.02.2021 в 23:54
Буяльский за уши вытащил Динамо. Родригеш умничка, супер пас выдал. И Шапаренко хорошо на замену вышел. Молодцы, с победой! Нет только форварда. (Сегодня без фамилий)
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+11
0
Igor.ko (Львів)
25.02.2021 в 23:54
"Пациент скорее мёртв, чем жив, — прошептала она и отвернула голову назад на сто восемьдесят градусов. Жаба долго мяла влажной лапой Буратино. ... — Одно из двух, — прошелестел он, — или пациент жив, или он умер. Если он жив — он останется жив или он не останется жив." - все що можна сказати про сьогоднішнє Динамо та і Шахтар
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+1
-5
avatar
usovvictor (Kharkov)
25.02.2021 в 23:54
...писать можно много, но победителей не судят. Говорил, что будет очень тяжелая игра, разбор полетов на потом, а пока Динамо с тяжелой и все таки волевой победой. Настойчивость победила... Успехов...
Ответить
+8
0
Serhio79 (Kyiv)
25.02.2021 в 23:54
"Буй, Буй, Буй, Буй, Буй, Буй, Буй, Буй, Буй"(с)Воплі Відоплясова
Ответить
+9
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
25.02.2021 в 23:54
Нам пощастило! Фактор Луческу. Вітаю українців з двома командами в 1/8. Якби ще пощастило з жеребом.
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+7
0
avatar
Serega1111 (Киев)
25.02.2021 в 23:58
Есть очень неплохие варианты...
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+3
0
Serhio79 (Kyiv)
26.02.2021 в 00:18
"Шахтар" може дістатися?Чи в 1/8 представників однієї країни ще розводять?
0
0
alex 66 (Кременчуг)
25.02.2021 в 23:54
Мда уж....не верилось, но дед сказал терпение..терпение и вот оно Буя красава. Праздник футбола-оба прошли.
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+9
0
Bonus (Львів)
25.02.2021 в 23:54
Буяльський вже який раз забиває важливий мяч, але Андрій Миколайович навряд чи це оцінить...
Ответить
+10
0
Alex.696 (Немирів)
26.02.2021 в 00:15
То ж є вітя кавалєнка, куди Буяльському до нього.
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+1
0
Serhio79 (Kyiv)
25.02.2021 в 23:54
"Буй, Буй, Буй, Буй, Буй, Буй, Буй, Буй, Буй"(с)Воплі Відоплясова
Ответить
+9
0
KpaMapb (Краматорск)
25.02.2021 в 23:53
Молодці!
Ответить
+9
-1
kanoist (мариуполь)
25.02.2021 в 23:53
Заголовок статьи прямо в корень,я в шоке.Динамо молодцы,дотерпели...Родригес красава..поздравляю всех с победой,ура!!!
Ответить
+12
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2021 в 23:53
Красивый гол затьмил безобразную игру. Спасибо за победу.
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+9
-1
avatar
DOMENICO (Lviv)
25.02.2021 в 23:53
Особлива подяка Дідусеві Мірчі !
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+10
-1
Serhio79 (Kyiv)
26.02.2021 в 00:06
Краще видали свій коммент. Нічого не маю проти Міряв Луческу, але ватна частина цього форуму зрозуміє його як "Спасіба дєду за пабєду"
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0
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
25.02.2021 в 23:53
Фух... Наш день!
Ответить
+9
0
Tenma7 (Чернигов)
25.02.2021 в 23:53
Фееричный день. Динамо и Шахтер соревновались кто говеней сыграет, но обое победили. Спасибо командам!
Ответить
+7
-6
Golfik25 (Киев)
25.02.2021 в 23:54
игру Десны с немцами никто не побьет. Не переживай.
Ответить
+7
-3
pilips111 (Чернигов)
25.02.2021 в 23:57
Шо за высер?
+2
-5
Tenma7 (Чернигов)
26.02.2021 в 00:06
А Десна тут каким боком?)
+1
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2021 в 23:55
Та да, слепили из говна конфету.
Ответить
+1
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2021 в 23:55
Вот такая она, конфета из говна.
Ответить
+1
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2021 в 23:57
Слепили из говна конфету.
Ответить
+1
-5
Serhio79 (Kyiv)
26.02.2021 в 00:06
"Узбагойся"
+3
-1
аалекс ( Крым)
25.02.2021 в 23:53
Молодцы киевляне. Очень умело воспользовались трудностями соперника с составом и заслуженно победили. Ждем хорошую жеребьевку для наших команд. Всех с победой и доброй ночи.
Ответить
+5
-1
download1 (huyersk)
25.02.2021 в 23:53
Не вірив по ходу матчу ... Ай да хитрий лис !
Ответить
+5
-2
Djon (Киев)
25.02.2021 в 23:52
Відмінно Мірча! Так тримати!
Ответить
+9
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2021 в 23:52
Красивый гол затьмил безобразную игру. Спасибо за победу.
Ответить
+5
-2
Лекарь (село Дарница)
25.02.2021 в 23:52
Признаться честно, не верил в итоговый успех. Тем приятней получить этот результат. Спасибо, ребятки.
Ответить
+9
-1
Не дармоед (Запорожье)
25.02.2021 в 23:52
Для очков пойдёт, над всем остальным пахать.
Ответить
+4
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
25.02.2021 в 23:51
А нарезку приёмов Беседина надо создать)))))))
Ответить
+4
-9
Salming (Полтава)
25.02.2021 в 23:53
Не захлебнись
Ответить
+7
-2
FC Energy (Новая Каховка)
25.02.2021 в 23:51
10 минут хорошей игры. Прекрасный гол. Беседин - бревно, ему бы в регби.
Ответить
+5
-1
Po4eson (Одесса)
25.02.2021 в 23:51
Молодцы обе команды Украины.
Ответить
+7
-1
RomIg1987 ((Vol-Volynskij,Volyn)
25.02.2021 в 23:51
Жахлива гра. Всі паси назад. Гравці не розуміють що робити. Сидорчук - слабко. Це не гра капітана. Циганков без м'яча. Захисники перелякані. Нападника, як завжди нема. З такою грою далі нічого ловити. Буде провал повний. Хоча, він уже повний
Ответить
+3
-10
FC Energy (Новая Каховка)
25.02.2021 в 23:52
Не нуди. Наши прошли, порадуемся.
Ответить
+10
-2
rivnenskyi (Рівне)
25.02.2021 в 23:53
Очки в таблицю заробили? Так. В чому ж проблема?
Ответить
+7
-1
Не дармоед (Запорожье)
25.02.2021 в 23:54
В игре проблема,в игре.
+3
-5
RomIg1987 ((Vol-Volynskij,Volyn)
25.02.2021 в 23:57
Проблеми в грі. Доволі сильні проблеми у грі з командою, у якою більше половини основного складу не грала. Немає думки на полі, взаєморозуміння. Прийшли. Очки заробили. Але радості така гра не викликає.
+2
-1
rivnenskyi (Рівне)
26.02.2021 в 00:02
Проблеми в грі є - проте немає гарантій що гра не покращиться надалі. А якби вилетіли, то не грали б далі зовсім. Тому краще перемогти з поганою грою і працювати, аніж вилетіти з хорошою і додому.
+2
-1
Unselfish (Белая Церковь )
25.02.2021 в 23:50
Японка мать, кто бы мог подумать!!!
Ответить
+6
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
25.02.2021 в 23:50
Точно, что ВЫМУЧАЛИ)))
Ответить
+4
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
25.02.2021 в 23:50
Во дают))))))) но спасибо нашим командам за очки!!!!!
Ответить
+6
-1
Mexxxxx (Просяная)
25.02.2021 в 23:50
НИ-КА-КИЕ – и наши и бельгийцы. Повезло, хорошо…
Ответить
+8
-2


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