ЛЕ. Брюгге - Динамо 0:1. Все из ничего

Мирча Луческу отмечал, что за неделю, которая прошла с момента первого матча, "Динамо" прибавит. Сомневался, что этого хватит, но был уверен, что прибавит. Ну окей. Прибавит – значит, сыграет как минимум не хуже, чем в киевском поединке. А здесь вообще до восьмидесятой минуты матча – беспросветная безнадега. "Динамо" не было фаворитом, и после результата домашнего поединка не было хозяином положения. Но по итогам отчетного матча прошло дальше.

Плохую игру "Динамо" можно было бы объяснить ненадлежащей мотивацией. Киевлянам разумнее сейчас делать ставку на чемпионат, но зачем тогда Мирча Луческу выпускал основу? Почему нервничал и выкрикивал что-то из технической зоны? Получается, что в этом матче вице-чемпион Украины выполнял какие-то задачи. Со скрипом, со слезами на глазах, но выполнял.

За целый первый тайм украинская команда выдавила из себя аж один удар. Но после него мяч не долетел до ворот, поскольку Жерсона банально заблокировали. Попытка отправить люксембуржца в прорыв по левому флангу была сорвана зафиксированным офсайдом, а редкое подключение Кендзеры к атаке не обернулось даже навесом в штрафную площадь соперника. Ни-че-го.

"Брюгге" тоже не феерил, однако, в отличие от "Динамо", знал, чего хочет и мог добавить. По крайней мере, такие выводы вытекали из четких действий в центре поля, легких переходов из обороны в атаку. Бельгийцы держали руку на пульсе и просто играли по счету. Беззубость соперника на чужой половине поля этому только способствовала.

Забарного и Сироту, который вышел в старте вместо травмированного Попова, постоянно нагружали фланговыми передачами. После одной из таких Бас Дост опасно целил в угол, но Бущан сумел сгруппироваться для сейва. Еще два удара – от Соболя и Рикка – были нерасторопными, еще два – заблокированными. Не феерия, но в условиях такого скучного футбола – весьма убедительные аргументы.

Обескровленный "Брюгге" в начале второго тайма из-за травмы потерял еще и Баса Доста. Но это никак не повлияло на структуру игры чемпиона Бельгии. Напротив, Баджи, вышедший на поле вместо Доста, едва не забил после стремительного проникновения в штрафную площадь Бущана. Потом еще Вормер добивал, но кто-то из защитников "Динамо" успел подставить голову и отвести угрозу.

Хоть какой-то конструктив в игре киевлян начал появляться после выхода на поле Николая Шапаренко. На индивидуальном мастерстве он смог дважды пробить по воротам, однажды Миньоле даже пришлось изрядно постараться с сейвом. Возросла динамика центральной зоны, мяч быстрее перемещался между футболистами "Динамо". Уже даже прошла передача из глубины на Буяльского, но Виталию не хватило скорости. Но не поздно ли включились?

Да и включились ли вообще? Та вспышка активности от Шапаренко не вернула команду к жизни. На финальном отрезке поединка была все та же безнадежность в плане конструктива. Один только Баджи, цепляясь за мячи, прорываясь и стреляя по воротам Бущана, выглядел живее всей киевской команды. Но потом словно небо упало на землю.

А как иначе охарактеризовать то, что случилось на 83-й минуте? Цыганков на правом фланге отпасовал назад на Жерсона и пошел открываться в штрафную, Родригеш выполнил передачу-черпак на того же Цыганкова, Виктор прострелил и Буяльский, выскочив из-за спины Коссуну, результативно пробил из вратарской зоны.

Потом еще Шапаренко едва не забил ударом с острого угла (Миньоле потянул), но этот момент возник уже после краха игровой структуры "Брюгге". Можно сейчас попробовать с умным видом анализировать ситуацию, выделять факторы, которые помогли пройти дальше. Но зачем себя обманывать? Просто повезло. Иногда так случается. Из ничего взяли все. Ну и ладно.

Лига Европы. 1/16-я финала. Ответный матч

Бельгия. Брюгге. "Ян Брейдел"

Арбитр в поле – Срдан Йованович (Сербия)

"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина) 0:1

Гол: Виталий Буяльский 83

Первый матч - 1:1

"Брюгге": Симон Миньоле - Клинтон Мата, Одилон Коссуну, Брендон Мехеле, Федерико Рикка - Эдер Баланта - Набиль Дирар (Давид Окереке 84), Руд Вормер, Томас ван ден Кейбус (Игнас ван дер Бремпт 46), Эдуард Соболь (Максим де Кюйпер 84) - Бас Дост (Юссуф Баджи 58)

"Динамо": Георгий Бущан - Томаш Кендзера (Александр Караваев 77), Илья Забарный, Александр Сирота, Виталий Миколенко - Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Николай Шапаренко 67) - Виталий Буяльский (Александр Андриевский 86) - Виктор Цыганков, Жерсон Родригеш - Артем Беседин

Предупреждения: Томас ван ден Кейбус 19 - Артем Беседин 49