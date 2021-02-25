Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:0. Матч нереализованных возможностей

Крупная победа "красных дьяволов" в первом матче, которая почти не оставляла вариантов испанской команде, довлела над соперниками во второй встрече. Команде Сульшера не имело смысла раскрываться и рисковать, а подопечные Альгуасиля понимали, что отыграть на "Олд Траффорде" четыре мяча можно только в своих мечтах. Тем не менее, в дебюте гости заработали право на пенальти, с 11-ти метров не смог забить Оярсабаль. Первый великолепный шанс упущен (один из них).

В середине первой половины встречи "МЮ" вспомнил, что играет дома и пошел вперед, Фернандеш и Марсьяль обязаны были забивать, немного неповезло, гости прижались к воротам. Впрочем, манкунианцы атаковали не большими силами, думали про свои ворота, про оборону, конечно, расчитывали стратегию на дальнейшие игры. Уже в воскресенье в АПЛ "Ман Юнайтед" предстоит сыграть с "Челси".

Время от времени обе команды активизировались, напоминало это что-то похожее на неожиданный конец сна, как по звонку вскакивали, взбадривались и обменивались острыми атаками. Опасных моментов было не так много, как хотелось бы, но хотя бы два-три мяча команды наиграли. Туанзебе забил после навеса с углового, успели порадоваться хозяева, но арбитр посмотрел ВАР-повтор и гол отменил. Был фол до точного удара. Досадно.

Повезло "МЮ" после удара Баутиста Оргийеса Хона, каркас ворот спас хозяев поля. Но стоит признать, что существенное преимущество в игре все же было у английской команды. На поражение "Ман Юнайтед" точно не заслужил. Как и "Реал Сосьедад", который хотел, но не мог доказать, что разгром в первом матче был недоразумением.

Наверное, при таком раскладе нулевая ничья вполне справедлива, жаль только, что пострадали от этого болельщики. Матч без забитых голов всегда навевает какую-то незавершенность, недосказанность.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Манчестер. "Олд Траффорд"

Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:0

Первый матч 4:0

Незабитый пенальти - Оярсабаль 14

Манчестер Юнайтед: 26. Хендерсон, 2. Линделеф, 3. Байи, 27. Теллес, 18. Фернандеш, 21. Джеймс, 26. Гринвуд, 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 17. Фред, 9. Марсьяль.

Реал Сосьедад: 1. Ремиро, 12. Муньос, 18. Горозабель, 15. Саньян, 5. Субельдия, 8. Мерино, 10. Ойарсабаль, 11. Янузай, 16. Гевара, 36. Субименди, 19. Исак.

Предупреждения: Фред 41, Уильямс 50, Линделеф 65