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Известны все потенциальные соперники Динамо и Шахтера по 1/8 финала Лиги Европы
А могут сыграть и друг с другом
В четверг 25 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала
Сыграют в 1/8 финала и два украинских представителя - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
Жеребьевка раунда состоится 26 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и начнется в 14:00 по киевскому времени.
Жеребьевка будет слепой, посева не будет, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом.
Таким образом, украинские команды уже в 1/8 финала могут сыграть между собой. Кроме того, соперниками "Шахтера" и "Динамо" может стать любая из 14 команд.
- "Арсенал" (ENG)
- "Аякс" (NED)
- "Вильяреал" (ESP)
- "Гранада" (ESP)
- "Мольде" (NOR)
- "Рейнджерс" (SCO)
- "Тоттенхэм" (ENG)
- "Манчестер Юнайтед" (ENG)
- "Милан" (ITA)
- "Славия" Прага (CZE)
- "Рома" (ITA)
- "Динамо" Загреб (CRO)
- "Янг Бойз" (SUI)
- "Олимпиакос" (GRE)
Ну и напомним, что первые поединки 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные - 18 марта.
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