  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Известны все потенциальные соперники Динамо и Шахтера по 1/8 финала Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны все потенциальные соперники Динамо и Шахтера по 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы
(4 голосов)

А могут сыграть и друг с другом

Известны все потенциальные соперники Динамо и Шахтера по 1/8 финала Лиги Европы

Новина українською

В четверг 25 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которых в следующий раунд турнира пробились 16 команд.

Сыграют в 1/8 финала и два украинских представителя - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Жеребьевка раунда состоится 26 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и начнется в 14:00 по киевскому времени.

Жеребьевка будет слепой, посева не будет, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом.

Таким образом, украинские команды уже в 1/8 финала могут сыграть между собой. Кроме того, соперниками "Шахтера" и "Динамо" может стать любая из 14 команд.

  • "Арсенал" (ENG)
  • "Аякс" (NED)
  • "Вильяреал" (ESP)
  • "Гранада" (ESP)
  • "Мольде" (NOR)
  • "Рейнджерс" (SCO)
  • "Тоттенхэм" (ENG)
  • "Манчестер Юнайтед" (ENG)
  • "Милан" (ITA)
  • "Славия" Прага (CZE)
  • "Рома" (ITA)
  • "Динамо" Загреб (CRO)
  • "Янг Бойз" (SUI)
  • "Олимпиакос" (GRE)

Ну и напомним, что первые поединки 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные - 18 марта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (38)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlapa (Киев)
26.02.2021 в 01:07
Шахтеру лучше того кто будет атаковать,раскрываться можно хорошо сыграть на контратаках например Рейнджерс, для ДК - Олимпик наше все, ну с Мольде пободаться. Ну на "крайняк" лучше остаться при своих (ДК-Ш) чем выйти на Топов с примкнувшим к ним Аяксом. Все остальное 50/50
Ответить
+1
0
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
26.02.2021 в 00:37
Шахтар - Янг Бойз, Динамо К - Гранада...Найоптимальніші суперники для обох ДК і Шахтаря: Гранада, Янг Бойз, Славія П, Мольде і Олімпіакос
Ответить
+9
0
Acsakal (Kharkov)
26.02.2021 в 01:17
Але, здається, що доля може посміятися і вивести на когось з наших Рейнджерс - для безпосерднього з'ясовування відносин.
Ответить
0
0
Serhio79 (Kyiv)
26.02.2021 в 00:29
Цікаво було б на "іспанських циган" подивитися...Я про Гранаду, звісно
Ответить
0
-2
Жека Кавун (Желтые Воды)
26.02.2021 в 00:25
Представителей "на голову сильнее -чемпионата" не осталось !
Ответить
+3
0
Геродот (Винница)
26.02.2021 в 00:25
Есть слабые соперники, а есть и гранды. Прикольно было бы Шахтеру получить Рому с Фонсекой. Не хотелось бы английских команд, Вильяреал. С остальными можно играть.
Ответить
+1
0
vlapa (Киев)
26.02.2021 в 01:12
а еще прикольней Милан, от Интера отбились может еще раз проскочит
Ответить
0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
26.02.2021 в 00:12
Мьольде і Славія
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
26.02.2021 в 00:11
Ну вообще-то выбор команд есть для наших. Олимпиакос, Динамо Загреб, Янг Бойз, Славия, Мольде, Рейнжерс. Выбор хороший. Но и топчиков хватает((
Ответить
+4
0
download1 (huyersk)
26.02.2021 в 00:10
Аби не англійці, то можно грати
Ответить
+1
0
Жека Кавун (Желтые Воды)
26.02.2021 в 00:08
Так и на нормальный коэффициент насобираем ! ..... Повезло очень ! Игры нет вообще.Постоянный пас назад и паника. Не за что хвалить .
Ответить
+4
0
Одіссей (Донецьк)
26.02.2021 в 00:07
Киеву Янг Бойз ...Шахтеру Глазго.
Ответить
+3
0
DK с 6 лет (Киев)
26.02.2021 в 00:06
А как Брюгге сюда попало? И чего не нравится, когда я пишу про каналы "Футбол"?
Ответить
0
-2
Artemanat (Кривой Рог)
26.02.2021 в 00:04
Шахтер-Рейнджерс нужно для таблицы(главное чтоб Шахта прошла),для Динамо лучше Загреб наверно! А вообще Динамо-Шахтер и гарантированое место в 1/4!!!
Ответить
+2
0
Лекарь (село Дарница)
26.02.2021 в 00:04
Ржу-нимагу))
Ответить
0
-1
magnum power (БОМЖ)
26.02.2021 в 00:04
Брюгге попало по решению швейцарского суда или врача из Люцерна?
Ответить
+6
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2021 в 00:04
Ви когда курите, сильно не затягивайтесь, а то Брюгге будете до финала жеребить.
Ответить
+3
-1
сиси кейтч (Херсон)
26.02.2021 в 00:04
боже ну какой брюге?
Ответить
+1
0
FCWROVY1 (Kyiv)
26.02.2021 в 00:03
Мольде ДинамоЯнг Бойз ШахтарАбоДинамо З ШахтарОлімпіакос Динамо
Ответить
0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
26.02.2021 в 00:03
Тільки б не італьяшки і не англійці, хоча Шахтарю можна Рому, там наший кент - Фонсека.
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
26.02.2021 в 00:03
Думаю, что теперь Шахтер должен сыграть с Брюгге)
Ответить
+3
0
vlotko (Броди)
26.02.2021 в 00:38
це по якому???
Ответить
0
0
c99baf (Харьков)
26.02.2021 в 00:03
"Рома"-дк, МЮ-ШД.
Ответить
+2
-5
FCWROVY1 (Kyiv)
26.02.2021 в 00:02
Янг Бойз ШахтарДинамо-Мольде
Ответить
+4
-1
Golfik25 (Киев)
26.02.2021 в 00:02
Есть команды как шикарные для жребия, так и жесть. Желательные соперники: Динамо З. Мельде, Славия. Так себе жребий, это Рейнджерс Олимпиакос и Янг Бойз, ну, а остальные команды это "пожалуй не надо"Ответить
Ответить
+3
0
download1 (huyersk)
26.02.2021 в 00:14
Славія не перший рік фієрить в плей-офф, міцний горішок. Динамо З Шахтар возив, як дітлохів. Янг Бойзи постійно трахали ДК та Шахтар по черзі, як в груповухі. Рейнджерс звірі. Мельде та Олімпіакос найслабкіши клуби на ряду з ДК ..
Ответить
+1
-2
Golfik25 (Киев)
26.02.2021 в 00:20
Янг бойз вечно трахало Динамо? Серьёзно? Ты бы хоть статистику глянул. 4 матча, 2 победы Динамо 1 ничья и 1 победа Янга. Динамо З возили Шахтер, так как Шахтер недооценил Загреб и не больше. Славия не сильно Брюгге, как она там феерит, не ясно.
+1
0
Golfik25 (Киев)
26.02.2021 в 00:21
Ах да, Олимпиакос слабее Динамо, ну просто смех... не сильнее и не слабее, крепкий середняк.
0
0
download1 (huyersk)
26.02.2021 в 01:04
Славія позаменулий рік - прохід Севільї, вихід в 1/4 ЛЄ, минулий рік - група смерті ЛЧ, де вони добряче попсували нерви грандам . Цьогоріч - прохід суперового Лестера. ДК нещодавно проходило Олімпіакос, як і раніше всі наші клуби, тому вони не сильніші. Янг бойз проходив и ДК і Шахтар у сверхважливих матчах кваліфаю ЛЧ, а ДК обігрувало їх у групі ЛЄ : небо і земля . Питання ще є, синку ?
Ответить
0
0
Очманілий Заєць (Odessa)
26.02.2021 в 00:02
А дє спортаг?
Ответить
+2
0
vlapa (Киев)
26.02.2021 в 01:24
Де і с п о р т i' н г
Ответить
0
0
Очманілий Заєць (Odessa)
26.02.2021 в 00:01
"Брюгге" (BEL) Ггггг
Ответить
+2
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
26.02.2021 в 00:01
Брюгге тут зайвий.
Ответить
+4
0
Djon (Киев)
26.02.2021 в 00:01
Ви п'яні? Брюгге вже закінчило виступ.
Ответить
+3
0
Acsakal (Kharkov)
26.02.2021 в 01:23
Хтось в редакції сильно не любить Динамо К.
Ответить
0
0
Tenma7 (Чернигов)
26.02.2021 в 00:01
А Брюгге 17й командой проходит?)
Ответить
+3
0
Sasha555 (Днепропетровск)
26.02.2021 в 00:00
А Брюгге здесь причем?
Ответить
+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
26.02.2021 в 00:00
Уберите Брюгге из списка
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...