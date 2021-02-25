Известны все потенциальные соперники Динамо и Шахтера по 1/8 финала Лиги Европы

В четверг 25 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы , по итогам которых в следующий раунд турнира пробились 16 команд.

Сыграют в 1/8 финала и два украинских представителя - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Жеребьевка раунда состоится 26 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и начнется в 14:00 по киевскому времени.

Жеребьевка будет слепой, посева не будет, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом.

Таким образом, украинские команды уже в 1/8 финала могут сыграть между собой. Кроме того, соперниками "Шахтера" и "Динамо" может стать любая из 14 команд.

"Арсенал" (ENG)

"Аякс" (NED)

"Вильяреал" (ESP)

"Гранада" (ESP)

"Мольде" (NOR)

"Рейнджерс" (SCO)

"Тоттенхэм" (ENG)

"Манчестер Юнайтед" (ENG)

"Милан" (ITA)

"Славия" Прага (CZE)

"Рома" (ITA)

"Динамо" Загреб (CRO)

"Янг Бойз" (SUI)

"Олимпиакос" (GRE)

Ну и напомним, что первые поединки 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные - 18 марта.