Лига Европы. ПСВ - Олимпиакос 2:1. Качели в Нидерландах

Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч (первая встреча - 2:4)

"Стадион Филипс" (Эйндховен)

В сегодняшнем матче "ПСВ" 44 минуты был в 1/8 финала Лиги Европы, но тренер греков, который угадал с заменой, думал по-другому.

В предыдущем поединке между коллективами 33-летний летний новичок команды с Ейндховена Захави отметился дублем и дал своим надежду на проход в следующий раунд. На этот раз он мог забить свой третий гол за неделю в ворота португальца Жозе Са уже на 10-й минуте, но пробил с расстояния 10-ти метров выше цели. Более метким он был через 13 минут, замкнув головой подачу партнера от углового флажка.

Под занавес первого тайма израильтянин еще и удвоил преимущество своей команды ударом со штрафного. Стандарт с метров 20-22-х метров был выполнен точно в левую девятку ворот Жозе Са. Гол-близнец Диогу Гонсалвела из "Бенфики" в сегодняшнем же матче против "Арсенала". Для Захави этот мяч стал на текущей стадии четвертым. Последний раз столько за "ПСВ" в двухматчевом противостоянии забивал бразилец Роналдо в сезоне 1995-1996 (на его счету было пять), однако разница в возрасте на момент этих достижений между футболистами составляет 13 лет. Гости за 45 минут сумели ответить лишь однажды, но и то неточно: Брума пробил мимо правой стойки из-пределов штрафной зоны.

4 - Eran Zahavi (4 goals v Olympiacos) is the first player to score four goals in a European knockout-tie for @PSV since Ronaldo in 1995-96 (5 v MyPa in the UEFA Cup). Impact. pic.twitter.com/FIUJufz3hJ