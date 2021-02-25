Лига Европы. ПСВ - Олимпиакос 2:1. Качели в Нидерландах

Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч (первая встреча - 2:4)

"Стадион Филипс" (Эйндховен)

В сегодняшнем матче "ПСВ" 44 минуты был в 1/8 финала Лиги Европы, но тренер греков, который угадал с заменой, думал по-другому.

В предыдущем поединке между коллективами 33-летний летний новичок команды с Ейндховена Захави отметился дублем и дал своим надежду на проход в следующий раунд. На этот раз он мог забить свой третий гол за неделю в ворота португальца Жозе Са уже на 10-й минуте, но пробил с расстояния 10-ти метров выше цели. Более метким он был через 13 минут, замкнув головой подачу партнера от углового флажка.

Под занавес первого тайма израильтянин еще и удвоил преимущество своей команды ударом со штрафного. Стандарт с метров 20-22-х метров был выполнен точно в левую девятку ворот Жозе Са. Гол-близнец Диогу Гонсалвела из "Бенфики" в сегодняшнем же матче против "Арсенала". Для Захави этот мяч стал на текущей стадии четвертым. Последний раз столько за "ПСВ" в двухматчевом противостоянии забивал бразилец Роналдо в сезоне 1995-1996 (на его счету было пять), однако разница в возрасте на момент этих достижений между футболистами составляет 13 лет. Гости за 45 минут сумели ответить лишь однажды, но и то неточно: Брума пробил мимо правой стойки из-пределов штрафной зоны.

4 - Eran Zahavi (4 goals v Olympiacos) is the first player to score four goals in a European knockout-tie for @PSV since Ronaldo in 1995-96 (5 v MyPa in the UEFA Cup). Impact. pic.twitter.com/FIUJufz3hJ — OptaJohan (@OptaJohan) February 25, 2021

Во втором тайме команды обменялись шансами: дважды из хороших позиций не забили оба коллектива. Решающий момент двухматчевого противостояния произошел под занавес основного времени. Дониелл Маллен сместился с левого фланга в центр и пробил по воротам. Мяч по убегающей траектории попал в дальнюю штангу. Скоро так же убежала путевка нидерландцев в 1/8 финала, ведь сработало правило "Не забиваешь ты - забивают тебе". После навеса с левого фланга пробил Юссуф Эль-Араби, но голкипер Ивон Мвого парировал удар. Первым на добивании был джокер Кока, который вколотил мяч в сетку ворот. Триллер.

В двух поединках подряд "ПСВ" пропустил от "Олимпиакоса" под занавес матча. Возможно, не хватило физики, но сегодня сыграл именно характер. Благодаря ему греки повторили прошлогоднее достижение и снова попали в 1/8 финала Лиги Европы.

"ПСВ" - "Олимпиакос" 2:1

Голы: Захави (23, 44) - Кока 88

"ПСВ": Мвого - Тезе, Боскалья, Виргевер - Дамфрис, Ромарио, Гетце (Мауро Джуниор 90), Томас (Вертессен 90), Макс - Захави, Маллен

"Олимпиакос": Жозе Са - Ляля (Андруцос 79), Семеду, Ва, Рябчук - М'Вила, Камара, Бухалакис (Фортунис 46) - Брума (Брума 80), Эль-Араби (Сократис 90), Вальбуена (Масурас 46)

Предупреждения: Макс 3, Маллен 84 - Масурас 51, Лала 79