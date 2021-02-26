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Луческу: Если бы летом кто-то сказал, что мы будем на этой стадии еврокубков – никто бы не поверил

Лига Европы
(7 голосов)

Киевляне все-таки прошли в 1/8 финала Лиги Европы

Луческу: Если бы летом кто-то сказал, что мы будем на этой стадии еврокубков – никто бы не поверил

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над "Брюгге" (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы и выход киевлян в следующий раунд турнира.

– В перерыве говорил ребятам, что мы хорошо обороняемся, хорошо перекрываем атаки соперника, но у нас не получалась игра в атаке. Мы спешили, суетились и делали ненужные касания и передачи. Слишком быстро хотели вывести игрока на ударную позицию. Во втором тайме мы уже не делали этого, а начали больше контролировать мяч и угрожать воротам.

Если бы летом кто-то сказал, что мы будем на этой стадии – никто бы не поверил. Команда и молодые ребята растут от матча к матчу. Но из-за давления и стресса они все равно делали элементарные технические ошибки, которые неприсуще им. Потихоньку они хотят видеть себя игроками "Динамо".

– Хотели бы в 1/8 финала ЛЕ сыграть против "Шахтера"?

– Я думаю сейчас о "Динамо", давайте говорить об этой команде. Мы решили задачу и радуемся этому. Надеемся, что обе команды пройдут как можно дальше.

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В статье: Мирча Луческу Брюгге Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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(7 голосов)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (6)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.02.2021 в 00:46
Чому ніхто не вірив? Я вірив, навіть, знав :) Дякую всьому динамівському колективові, що я не помилився :) Мої вітання!
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+2
-2
velo1925 (Kharkiv)
26.02.2021 в 00:36
С победой вас которые не считают голы после 90-ой, и вас которые у нас гостили! всех с победой наших клубов от Украины! Мы тоже соскучились по евровесне очень очень надеюсь скоро ворвемся на новых крыльях, Харьков заждался, пора громить всякие рейндержсы и быть в топ 7
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0
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.02.2021 в 00:58
А что за прикол с голами после 90й? Проясните пож
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0
0
velo1925 (Kharkiv)
26.02.2021 в 01:01
Когда Металлист в Харькове Динамо забил два гола после 90-й Блохин сказал что голы после 90 минут не считаются, при общем счете 3:0
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.02.2021 в 00:36
Надеюсь, дед выдавит из Суркисов усиление состава... иначе, это потолок для этого состава
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+5
0
Лекарь (село Дарница)
26.02.2021 в 00:33
Почему не поверил? Я не верил в попадание в ЛЧ. Я думал, что Динамо сразу попадет в ЛЕ, где выйдет из группы и однозначно сыграет в одной восьмой.
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+3
-2


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