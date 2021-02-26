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Луческу: Если бы летом кто-то сказал, что мы будем на этой стадии еврокубков – никто бы не поверил
Киевляне все-таки прошли в 1/8 финала Лиги Европы
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире ТК Футбол прокомментировал
– В перерыве говорил ребятам, что мы хорошо обороняемся, хорошо перекрываем атаки соперника, но у нас не получалась игра в атаке. Мы спешили, суетились и делали ненужные касания и передачи. Слишком быстро хотели вывести игрока на ударную позицию. Во втором тайме мы уже не делали этого, а начали больше контролировать мяч и угрожать воротам.
Если бы летом кто-то сказал, что мы будем на этой стадии – никто бы не поверил. Команда и молодые ребята растут от матча к матчу. Но из-за давления и стресса они все равно делали элементарные технические ошибки, которые неприсуще им. Потихоньку они хотят видеть себя игроками "Динамо".
– Хотели бы в 1/8 финала ЛЕ сыграть против "Шахтера"?
– Я думаю сейчас о "Динамо", давайте говорить об этой команде. Мы решили задачу и радуемся этому. Надеемся, что обе команды пройдут как можно дальше.
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