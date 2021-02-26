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Шикарные голы не спасают португальцев от вылета. Арсенал - Бенфика 3:2. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

"Канониры" Артеты, правда, едва спаслись

Шикарные голы не спасают португальцев от вылета. Арсенал - Бенфика 3:2. Обзор матча, видео голов

Arsenal

Новина українською

В 1/16 Лиги Европы в ответном матче встретились 4 команда португальской Примейра-лиги и 11-я команда Английской Премьер-Лиги.

Первый матч в Португалии закончился вничью 1:1.

Арсенал (Англия) - Бенфика (Португалия) 3:2

Голы: Обамеянг (21, 87), Тирни (67) - Диого Гонсалвес (43), Рафаэл (61)

Обзор матча

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг Бенфика
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