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Шикарные голы не спасают португальцев от вылета. Арсенал - Бенфика 3:2. Обзор матча, видео голов
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Arsenal
В 1/16 Лиги Европы в ответном матче встретились 4 команда португальской Примейра-лиги и 11-я команда Английской Премьер-Лиги.
Первый матч в Португалии закончился вничью 1:1.
Арсенал (Англия) - Бенфика (Португалия) 3:2
Голы: Обамеянг (21, 87), Тирни (67) - Диого Гонсалвес (43), Рафаэл (61)
Обзор матча
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