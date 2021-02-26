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Ничья в пользу итальянцев. Милан - Црвена Звезда 1: 1. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Сербы второй раз с удалением

Ничья в пользу итальянцев. Милан - Црвена Звезда 1: 1. Обзор матча, видео голов

Milan

Новина українською

Вторая команда чемпионата Италии проходит в 1/8 Лиги Европы, а лидер чемпионата Сербии выбывает из соревнований.

Сербы с 70-й минуты играли в меньшинстве - был удален Марко Гобелич.

Первый матч в Сербии закончился со счетом 2:2.

Милан (Италия) - Црвена Звезда (Сербия) 1:1

Голы: Кэсси (9) - бен Набуан (24)

Обзор матча

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В статье: Лига Европы Црвена Звезда (Белград) Милан
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