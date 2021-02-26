Лига Европы
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Ничья в пользу итальянцев. Милан - Црвена Звезда 1: 1. Обзор матча, видео голов
Сербы второй раз с удалением
Milan
Вторая команда чемпионата Италии проходит в 1/8 Лиги Европы, а лидер чемпионата Сербии выбывает из соревнований.
Сербы с 70-й минуты играли в меньшинстве - был удален Марко Гобелич.
Первый матч в Сербии закончился со счетом 2:2.
Милан (Италия) - Црвена Звезда (Сербия) 1:1
Голы: Кэсси (9) - бен Набуан (24)
Обзор матча
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