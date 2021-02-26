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Жеребьевка Лиги Европы. Сегодня Динамо и Шахтер узнают соперников в 1/8 финала

Лига Европы
(1 голосов)

Где и когда смотреть, текстовая трансляция жеребьевки Лиги Европы

Жеребьевка Лиги Европы. Сегодня Динамо и Шахтер узнают соперников в 1/8 финала

Getty Images

Новина українською

В пятницу, 26 февраля в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. На этом этапе участие примут два представителя от Украины - "Динамо" и "Шахтер", которые одолели "Брюгге" и "Маккаби" соответственно. Также борьбу за трофей продолжают три английских гранда, две испанские команды, а также представители Греции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Хорватии, Чехии, Швеции, Швейцарии и Шотландии.

Начало жеребьевки в 14:00. Видео трансляция будет доступна на телеканале Футбол 1 и на официальном сайте УЕФА. В этой же новости будет текстовая трансляция процедуры.

На этот раз во время жеребьевки не будет никаких ограничений - не будет сеяных и не сеяных команд, не будет ограничений по встречам команд из одной страны. То есть украинским клубам может выпасть любой соперник, в том числе "Динамо" и "Шахтер" могут встретиться в очном поединке.

"Динамо" (UKR)
"Шахтер" (UKR)
"Арсенал" (ENG)
"Аякс" (NED)
"Вильярреал" (ESP)
"Гранада" (ESP)
"Мольде" (NOR)
"Рейнджерс" (SCO)

"Тоттенхэм" (ENG)
"Манчестер Юнайтед" (ENG)
"Милан" (ITA)
"Славия" Прага (CZE)
"Рома" (ITA)
"Динамо" Загреб (CRO)
"Янг Бойз" (SUI)
Олимпиакос (GRE)

Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 11 марта и 18 марта.

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (8)
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Юра с Амура (Дніпро)
26.02.2021 в 08:58
Рейнджерс надо выбивать, как представителя конкурента в таблице УЕФА. Поэтому, туда - Шахтер. А для Динамо кого-то не из топ-пятерки. Кроме Аякса))
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Kolibri (Киевоград)
26.02.2021 в 08:49
Мельде для Шахты!!!
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Kolibri (Киевоград)
26.02.2021 в 08:46
Хм....... только бы не английцы))))
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Ciamajda (Львов)
26.02.2021 в 08:45
Байдуже хто буде суперником. Найголовніше, що ніхто не пройшов далі з Балалайні)
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Artemanat (Кривой Рог)
26.02.2021 в 08:33
Шахтер-Гранада,Динамо-Загреб
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simargl (Чернигов)
26.02.2021 в 07:57
Янг бойз для ШД и Аякс для ДК.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.02.2021 в 08:13
ШД для ДК и ДК для ШД))).
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0
0
Dalskyi (Sviaschene)
26.02.2021 в 08:15
Барселона Мадрид для Вінниці.)
0
-1


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