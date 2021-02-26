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Жеребьевка Лиги Европы. Сегодня Динамо и Шахтер узнают соперников в 1/8 финала
Где и когда смотреть, текстовая трансляция жеребьевки Лиги Европы
Getty Images
В пятницу, 26 февраля в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. На этом этапе участие примут два представителя от Украины - "Динамо" и "Шахтер", которые одолели "Брюгге" и "Маккаби" соответственно. Также борьбу за трофей продолжают три английских гранда, две испанские команды, а также представители Греции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Хорватии, Чехии, Швеции, Швейцарии и Шотландии.
Начало жеребьевки в 14:00. Видео трансляция будет доступна на телеканале Футбол 1 и на официальном сайте УЕФА. В этой же новости будет текстовая трансляция процедуры.
На этот раз во время жеребьевки не будет никаких ограничений - не будет сеяных и не сеяных команд, не будет ограничений по встречам команд из одной страны. То есть украинским клубам может выпасть любой соперник, в том числе "Динамо" и "Шахтер" могут встретиться в очном поединке.
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"Динамо" (UKR)
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"Тоттенхэм" (ENG)
Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 11 марта и 18 марта.
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