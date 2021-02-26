Жеребьевка Лиги Европы. Сегодня Динамо и Шахтер узнают соперников в 1/8 финала

В пятницу, 26 февраля в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. На этом этапе участие примут два представителя от Украины - "Динамо" и "Шахтер", которые одолели "Брюгге" и "Маккаби" соответственно. Также борьбу за трофей продолжают три английских гранда, две испанские команды, а также представители Греции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Хорватии, Чехии, Швеции, Швейцарии и Шотландии.

Начало жеребьевки в 14:00. Видео трансляция будет доступна на телеканале Футбол 1 и на официальном сайте УЕФА. В этой же новости будет текстовая трансляция процедуры.

На этот раз во время жеребьевки не будет никаких ограничений - не будет сеяных и не сеяных команд, не будет ограничений по встречам команд из одной страны. То есть украинским клубам может выпасть любой соперник, в том числе "Динамо" и "Шахтер" могут встретиться в очном поединке.

"Динамо" (UKR)

"Шахтер" (UKR)

"Арсенал" (ENG)

"Аякс" (NED)

"Вильярреал" (ESP)

"Гранада" (ESP)

"Мольде" (NOR)

"Рейнджерс" (SCO) "Тоттенхэм" (ENG)

"Манчестер Юнайтед" (ENG)

"Милан" (ITA)

"Славия" Прага (CZE)

"Рома" (ITA)

"Динамо" Загреб (CRO)

"Янг Бойз" (SUI)

Олимпиакос (GRE)

Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 11 марта и 18 марта.