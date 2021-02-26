Динамо едет в Испанию, Шахтер встретится с бывшим. Состоялась жеребьевка Лиги Европы

В пятницу, 26 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. На этом этапе участие принимают два представителя от Украины - "Динамо" и "Шахтер", которые одолели "Брюгге" и "Маккаби" соответственно. Также борьбу за трофей продолжают три английских гранда, по две испанские и итальянские команды, а также представители Греции, Нидерландов, Норвегии, Хорватии, Чехии, Швеции, Швейцарии и Шотландии.

На этот раз во время жеребьевки не было никаких ограничений - не было сеяных и не сеяных команд, не было ограничений по встречам команд из одной страны. "Динамо" в итоге попался "Вильярреал", а "Шахтер" сыграет с "Ромой", которую тренирует бывший тренер горняков Паулу Фонсека.

Результаты жеребьевки

"Аякс" (NED) - "Янг Бойз" (SUI)

"Динамо" (UKR) - "Вильярреал" (ESP)

"Рома" (ITA) - "Шахтер" (UKR)

Олимпиакос (GRE) - "Арсенал" (ENG)

"Динамо" Загреб (CRO) - "Тоттенхэм" (ENG)

"Манчестер Юнайтед" (ENG) - "Милан" (ITA)

"Славия" Прага (CZE) - "Рейнджерс" (SCO)

"Гранада" (ESP) - "Мольде" (NOR)

Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 11 марта и 18 марта.