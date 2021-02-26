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Динамо едет в Испанию, Шахтер встретится с бывшим. Состоялась жеребьевка Лиги Европы

Лига Европы
(5 голосов)

Интересный жребий для наших и матч уровня Лиги Чемпионов

Динамо едет в Испанию, Шахтер встретится с бывшим. Состоялась жеребьевка Лиги Европы

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В пятницу, 26 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. На этом этапе участие принимают два представителя от Украины - "Динамо" и "Шахтер", которые одолели "Брюгге" и "Маккаби" соответственно. Также борьбу за трофей продолжают три английских гранда, по две испанские и итальянские команды, а также представители Греции, Нидерландов, Норвегии, Хорватии, Чехии, Швеции, Швейцарии и Шотландии.

На этот раз во время жеребьевки не было никаких ограничений - не было сеяных и не сеяных команд, не было ограничений по встречам команд из одной страны. "Динамо" в итоге попался "Вильярреал", а "Шахтер" сыграет с "Ромой", которую тренирует бывший тренер горняков Паулу Фонсека.

Результаты жеребьевки

"Аякс" (NED) - "Янг Бойз" (SUI)

"Динамо" (UKR) - "Вильярреал" (ESP)

"Рома" (ITA) - "Шахтер" (UKR)

Олимпиакос (GRE) - "Арсенал" (ENG)

"Динамо" Загреб (CRO) - "Тоттенхэм" (ENG)

"Манчестер Юнайтед" (ENG) - "Милан" (ITA)

"Славия" Прага (CZE) - "Рейнджерс" (SCO)

"Гранада" (ESP) - "Мольде" (NOR)

Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 11 марта и 18 марта.

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (64)
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ГенриВол (Волочиськ)
26.02.2021 в 14:43
Вільярреал шоста в таблиці, з найбільшою кількостю нічиїх (аж 13). Останні шість матчів внічию, при тому з командами з нижньої частини таблиці (Ельче, Уеска, Ейбар), з Атлетик (11 місце). Тобто вісім перемог припали на ранішу стадію чемпіонату. Думаю, що не так все гуд в стані ввльярреалу. Подивимось
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0
0
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Drovko (Lviv)
26.02.2021 в 14:37
Ну не оптимальні варанти, але і не найгірші. Це матчі за вихід в чвертьфінал. Слабких суперників немає. Шанси є...але якщо ШД так буде грати з Ромою, як в домашньому матчі проти Маккабі, то навіть чудо не допоможе. Динамо теж треба виходити на більш якісний рівень гри. Тоді будуть шанси.
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0
0
dinamovets (Киев)
26.02.2021 в 14:32
И ШД и ДК будет очень непросто
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0
0
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Blackboria (Тернопіль)
26.02.2021 в 14:34
Все буде просто і без варіантів
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+1
-1
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Blackboria (Тернопіль)
26.02.2021 в 14:32
Одним словом даний жереб можна назвати так: - Приплили
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+1
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
26.02.2021 в 14:28
На этом этапе всё ожидаемо. У ШД есть шанс, вкдк под вопросом, ИМХО)))
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0
-2
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ДВ (Одесса)
26.02.2021 в 14:29
Наши команды хоть раз Вилью проходили ??даже 1 победы не припомню
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+1
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
26.02.2021 в 14:32
Дык а я о чём? Чем ниже клуб в лалиге, тем сложнее его пройти.
0
-1
alexfc (Киев)
26.02.2021 в 14:31
Если Шахтер также будет играть как с Маккаби, то шансов нет.
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+2
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
26.02.2021 в 14:33
Надеемся, что подтянутся))
0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
26.02.2021 в 14:36
Динамо-Вільяреал в 2004/05 кубок уефа в 1/16. Вдома 0-0, вгостях програли 0-2.
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0
0
Dr. House (Подолье)
26.02.2021 в 14:24
Шахтёр третий раз играет с Ромой. Рома всё та же. Шахтёр всё слабее...
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+3
0
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okolegko (Київ)
26.02.2021 в 14:30
От і ’ясуємо, хто нині сильніше, а хто – слабше. Те, що Шахтар грає в півноги, нічого не означає. Варто згадати ігри з Реалом та Інтером, та ще й в ослабленому складі
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+1
0
avatar
ДВ (Одесса)
26.02.2021 в 14:24
Ну почему хотя бы не Гранада или Рейнджеры. Зае...своей Ромой взяточники
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2021 в 14:24
Как они МЮ с Миланом свели? Затупили? Неуж-то шарики недогрели?
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0
0
avatar
ДВ (Одесса)
26.02.2021 в 14:26
1 ! пару всего топ свели ...чтоб без подозрений
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.02.2021 в 14:20
на примере Лестера можно предположить, что представители топов, ведущие борьбу за призовые места в своих чемпах, могут забивать на ЛЕ. Хотя хотелось бы канеш лучше Молодых мальчиков или Оли))
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0
0
avatar
ДВ (Одесса)
26.02.2021 в 14:22
Слишком много желающих из топ 4
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
26.02.2021 в 14:26
Арсеналу не светит лч,потому они будут фаворитами,Вильярреал тоже будет бороться за победу
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.02.2021 в 14:29
Арсенал ни при чем, я про Рому и Вилью. Лестер тоже боролся за победу, по мере желания
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
26.02.2021 в 14:18
Шахта должна подходить Гомосеку и его Робу,ну а ДК как пойдет
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+1
0
avatar
ДВ (Одесса)
26.02.2021 в 14:17
ФИФА ГНИЛАЯ ПРАВ БЫЛ ДИЕГО
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+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
26.02.2021 в 14:16
ого... сложные варианты у нас. Вот удача ШД и закончилась. Хотя нынешняя Рома фрукт непонятный
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.02.2021 в 14:24
Зате для Фонсеки все зрозуміло
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0
-1
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ДВ (Одесса)
26.02.2021 в 14:16
Тащат топам проходняк , циники
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2021 в 14:26
После сборных ничего уже не удивляет.
Ответить
+1
0
avatar
ДВ (Одесса)
26.02.2021 в 14:33
Кстати тело шары доставало перепуганное , и надо же совпадение после Динамо сразу соперник Шахтёру , видимо чтобы не запутаться .Хорошо хоть вместе не свели ...
0
0
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okolegko (Київ)
26.02.2021 в 14:16
Знову Рома з Шахтарем Оце буде заруба
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+1
0
magnum power (БОМЖ)
26.02.2021 в 14:16
солоденькі розклади пролетіли повз наших команд
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+1
0
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ДВ (Одесса)
26.02.2021 в 14:15
Шары нагрели , тьфу
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+1
-1
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okolegko (Київ)
26.02.2021 в 14:15
Вільярреал... Ну, не найгірший варіант для Динамо
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+2
0
Сергей1987 (Киев)
26.02.2021 в 14:11
С такой игрой ДК, все тупо молятся что бы мы выпали
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+2
-3
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beatles (Крижопіль)
26.02.2021 в 14:16
ось і добре! нехай нас недооцінюють!
Ответить
+3
0
Одіссей (Донецьк)
26.02.2021 в 14:10
Глазго Манчестер ...остальное не важно.
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0
0
Lion Killer (Львів)
26.02.2021 в 13:08
Зважаючи не жеребкування останніх років збірної і наших клубів, жереб має бути веселим - чекаєм когось з компанії Мілан, Ман ю, Тотенхем, Арсенал, Аякс, Рома вгості.
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+1
0
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beatles (Крижопіль)
26.02.2021 в 12:27
ну, якщо з метою пройти як умога дальше - то жереб не поганий! зараз вибити найсильнійших, щоб потім бути на коні! Але ...як вже задовбали ці подвигі, скільки можна найсильнійших отримувати в жеребі? так й можно посивіти
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0
0
balamyt (Boston)
26.02.2021 в 12:11
Да хватит уже ходить под себя..Днепр был слабее многих своих противников ,Но дошел до Финала и мог победить там Севилью. Можно ,при фарте ,проходить Всех..Главное дисциплина на поле ,и командный дух...Забивать ..но не пропускать...Главное сейчас ..Результат..Так что не нужно боятся Жребия..Лишь бы не свели вместе
Ответить
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
26.02.2021 в 14:04
Днепр по игрокам был интереснее нынешнего Динамо. Оборона опытнее и надежнее. Калинич в атаке..
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+1
0
мы за динамо (киев)
26.02.2021 в 14:09
погоджуюсь. достойним командам достойних суперників.
Ответить
0
0
balamyt (Boston)
26.02.2021 в 12:09
Да хватит уже мочится под себя..Днепр был слабее многих своих противников ,Но дошел до Финала и мог победить там Севилью. Можно ,при фарте ,проходить Всех..Главное дисциплина на поле ,и командный дух...Забивать ..но не пропускать...Главное сейчас ..Результат..Так что не нужно боятся Жребия..Лишь бы не свели вместе..
Ответить
0
0
avatar
Igorokk (Kyiv)
26.02.2021 в 12:04
Нам везёт, также как с Барсой Реалом Интером Ювентусом поэтому следующие Манчестер Арсенал Милан только не Рома и не Олимпиакос с Аяксом
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0
0
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Igorokk (Kyiv)
26.02.2021 в 12:01
МЮ и Милан
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0
0
kalipso
26.02.2021 в 11:21
Сеяных не будет??
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.02.2021 в 11:35
Не буде ні сіяних, не віяних (мордора).
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+1
-2
kuandrew (Львов)
26.02.2021 в 11:19
Не потрібно боятися грандів. Нехай беруть приклад з Янг-Бойза...Винесли Байєр в обидвох матчах...тому з любою з цих команд можна грати
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
26.02.2021 в 10:58
Видели как Милан прополз))) им надо МЮ, Тоттенхем - Арсенал!!! Лондонское дерби и т.д. ......
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0
-1
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Kolibri (Киевоград)
26.02.2021 в 10:56
Всем бобра!!!
Ответить
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.02.2021 в 11:34
Від бобра не чекай добра...
Ответить
0
-1
Comment06 (Украина)
26.02.2021 в 10:02
Нормальные варианты- Мольде, Рейнджерс, Славия, ДинамоЗ, Янг бойз, Олимпиакос, между собой. Остальные- на 1/4 финала.
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.02.2021 в 11:34
А у фіналі кого краще?)
Ответить
0
-1
Comment06 (Украина)
26.02.2021 в 12:20
Боюсь, финал без нас будет.
0
0
ratio (Дн-жинск)
26.02.2021 в 09:08
Судя по качеству игры наших команд, лучший вариант сыграть им между собой
Ответить
+5
0
alexfc (Киев)
26.02.2021 в 09:03
Кроме Англии и Италии нашим даже в такой ужасной форме можно играть со всеми.
Ответить
+1
0
Юра с Амура (Дніпро)
26.02.2021 в 08:58
Рейнджерс надо выбивать, как представителя конкурента в таблице УЕФА. Поэтому, туда - Шахтер. А для Динамо кого-то не из топ-пятерки. Кроме Аякса))
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+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.02.2021 в 10:00
Рейнджеров и Тотенхэм с МЮ выбьют. Шахте Славию, а ДК Мольде
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
26.02.2021 в 08:49
Мельде для Шахты!!!
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
26.02.2021 в 08:46
Хм....... только бы не английцы))))
Ответить
+3
-1
Ciamajda (Львов)
26.02.2021 в 08:45
Байдуже хто буде суперником. Найголовніше, що ніхто не пройшов далі з Балалайні)
Ответить
+4
-5
ferzz (Gluhiv)
26.02.2021 в 10:15
На х@й тебе сдались мокшане?
Ответить
+4
0
Lion Killer (Львів)
26.02.2021 в 13:06
слухай балалайня з своїм недочемпіонатом з 19 рейтингом в сезоні нікому нецікава. Треба фокусуватися на своїх клубах.
Ответить
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
26.02.2021 в 08:33
Шахтер-Гранада,Динамо-Загреб
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
26.02.2021 в 07:57
Янг бойз для ШД и Аякс для ДК.
Ответить
0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.02.2021 в 08:13
ШД для ДК и ДК для ШД))).
Ответить
0
-1
Dalskyi (Sviaschene)
26.02.2021 в 08:15
Барселона Мадрид для Вінниці.)
+1
-3


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