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Динамо едет в Испанию, Шахтер встретится с бывшим. Состоялась жеребьевка Лиги Европы
Интересный жребий для наших и матч уровня Лиги Чемпионов
В пятницу, 26 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. На этом этапе участие принимают два представителя от Украины - "Динамо" и "Шахтер", которые одолели "Брюгге" и "Маккаби" соответственно. Также борьбу за трофей продолжают три английских гранда, по две испанские и итальянские команды, а также представители Греции, Нидерландов, Норвегии, Хорватии, Чехии, Швеции, Швейцарии и Шотландии.
На этот раз во время жеребьевки не было никаких ограничений - не было сеяных и не сеяных команд, не было ограничений по встречам команд из одной страны. "Динамо" в итоге попался "Вильярреал", а "Шахтер" сыграет с "Ромой", которую тренирует бывший тренер горняков Паулу Фонсека.
Результаты жеребьевки
"Аякс" (NED) - "Янг Бойз" (SUI)
"Динамо" (UKR) - "Вильярреал" (ESP)
"Рома" (ITA) - "Шахтер" (UKR)
Олимпиакос (GRE) - "Арсенал" (ENG)
"Динамо" Загреб (CRO) - "Тоттенхэм" (ENG)
"Манчестер Юнайтед" (ENG) - "Милан" (ITA)
"Славия" Прага (CZE) - "Рейнджерс" (SCO)
"Гранада" (ESP) - "Мольде" (NOR)
Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 11 марта и 18 марта.
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