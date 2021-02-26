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Соболь: Перед Брюгге не было задачи удержать счет с Динамо

Лига Европы
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Украинский футболист - о вылете из ЛЕ

Соболь: Перед Брюгге не было задачи удержать счет с Динамо

ТК Футбол

Новина українською

Украинский легионер бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь прокомментировал поражение своей команды в матче 1/16 финала Лиги Европы от киевского "Динамо" со счетом 0:1.

"Конечно обидно. Все хотели пройти дальше, но это футбол. Сегодня отдали все силы, но к сожалению, не добились положительного результата. Теперь наша задача выиграть в чемпионате и взять Кубок Бельгии. Надеюсь, в следующем году мы сможем пройти дальше в еврокубках.

У меня начались на поле судороги, но в целом - со здоровьем все нормально. Мог наверное забить, но к сожалению не получилось.

Сегодня я играл не на своей позиции - крайнего нападающего. В связи с ситуацией из-за коронавируса много выпало футболистов в нашей команде, поэтому пришлось играть на этой позиции. Принципиально она для меня не чужая, поэтому проблем особо не было.

У нас не было задачи удержать результат. Мы хотели забить, атаковали. Я думаю, что мы создали достаточно моментов, чтобы забить хотя бы один гол, но к сожалению, нужно работать над реализацией.

Второй год подряд выхожу против украинских клубов. Это всегда интересно, встретится с нашими командами в еврокубках. Однако, мы недовольны сегодняшним результатом", - сказал Соболь.

Стоит отметить, что Соболь вышел в стартовом составе и был заменен на последних минутах второго тайма.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев) Эдуард Соболь
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Источник:
ТК Футбол

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