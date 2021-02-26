Кто кого раздавил. Итоги матча Шахтер - Маккаби

Вчера, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, "Шахтер" выполнил все задания, которые могли быть возложены на него. Оформил выход в следующий раунд, победил и добавил максимум очков в Таблицу Коэффициентов, не пропустил. В первой четверти матча он также выполнил несколько других заданий. Правда, затем наступила темнота. И мы поговорим обо всем. Заметим лишь, что такой матч просто невозможно оценивать как единое целое. Между первыми 23-25 минутами и продолжением нет никакой связи, ничего общего. Поэтому часто будем обсуждать каждый отрезок по отдельности.

Доброе начало

В первом матче главной проблемой дончан была неэффективность флангов. Как в атаке, так и в обороне. Сегодня поначалу было очевидно, что Луиш Каштру принял меры. Манор Соломон играл на давно забытой позиции "правого полусреднего", то есть между флангом и центром. Таким образом, он получал больший простор действий, больший диапазон для своей правой ноги. Он, как всегда, часто шел в обыгрыш. Но отличался не этим. Уже за первые 18 минут он трижды коснулся мяча в штрафной соперника, нанес удар по воротам. Больше касаний в штрафной за весь матч добыл лишь один игрок "Шахтера".

Этим игроком был Додо - пять раз. И именно в освобождении фланга для него главная заслуга Соломона. И Каштру. Правый защитник начал ураганно, постоянно прорывался, его часто находили длинными передачами. Пробил по воротам. Находил того же Соломона и Марлоса пасами под удары. Он заслужил набрать гол и/или ассист уже в дебюте. А вот второй фланг не сработал так хорошо. Тайсон, как всегда, часто выключался в целом, не помогал слева. Матвиенко же касался мяча на чужой половине поля более чем в два раза реже, чем в Тель-Авиве (26 раз). К тому же, запорол убойное добивание.

Все это относится к первой четверти матча. Как и комплименты флангам обороны. Им удалось прикрывать прорывы Таля Бен Хаима слева и почти удалось - Матана Хозеза справа. В первые 25 минут израильтяне подали лишь трижды с флангов, при восьми таких попытках в домашнем матче. Переход в контратаку им не удавался в целом. Дончане часто перехватывали, разворачивали свои быстрые атаки через фланги либо Марлоса. Кстати, Марлос также изменился. Он гораздо реже передерживал мяч, гораздо чаще и острее пасовал. Отдавал под удары Додо, Тайсону, сам чуть не забил на 22-ой минуте.

Итак, первая стадия матча была весьма обнадеживающей для "Шахтера". Даже смею заявить - лучшей в 2021-ом году.

Физически слабее израильтян

Что же произошло далее? Отрезок с 25-ой минуты и до конца матча "Маккаби" выиграл и по пасам в атакующей трети поля, выиграл и по ударам по воротам со счетом 14:5. Потому в итоге и выиграл матч в целом по ударам - 14:12. А по отборам мяча он вышел по итогам матча на двузначное преимущество - 21:10. По просто выбитым подальше мячам "Шахтер" выиграл отрезок с 25-ой по 67-ую минуту со счетом 14:4. То есть - в это время ему приходилось отчаянно отбиваться. Об отбивании хозяев говорит и 7:0 в пользу "Маккаби" за полный матч по угловым. И итоговые 21:7 по прострелам/навесам.

Разумеется, и без всякой статистики преимущество "Маккаби" было заметно. Как и частая паника "Шахтера" в середине матча. Такую вызывал почти каждый угловой, Трубину, стойке и перекладине приходилось работать сверхурочно. Нередко приходилось играть на отбой. И особенно неприятно поражение от израильской команды в мощи, в жесткости единоборств. В том, что в Израиле традиционно считают наибольшей проблемой всех своих команд, всех игроков. Опорник Дор Перец заявил, что он и партнеры по команде чувствовали свою силу в дуэлях. И именно это должно насторожить Каштру.

Неужели потеря Тараса Степаненко из-за травмы настолько ударила по способностям всей команды в единоборствах? Неужели настолько удивило начало высокого прессинга соперников в середине первого тайма, выдвижение вперед Переца и фланговых защитников? Довольно-таки банальные длинные передачи, легко достигавшие адресатов на флангах? Куда поделась мощь, помогавшая выстоять против невероятно мощного "Интера", против "Реала"? Даже без Степаненко. Или же дело в желании, в комфортности добытого в первом матче результата, в близости весьма важного матча против "Зари"?

Соперник, лишенный таланта и изысканности, сумел затянуть "Шахтер" в битву, разбить игру на единоборства и победить. Ему не хватило лишь твердости в реализации. Стойка и перекладина от Эрнандеса и Переца, почти залетевший угловой Бен Хаима с рикошетом, гол Переца, отмененный из-за весьма сомнительного решения о фоле в атаке, выход Герреро один-на-один с очень неточным ударом - из этих моментов "Маккаби" заслужил вытащить гораздо больше. Его наставник Патрик ван Лиувен заявил, что заслужил забить три мяча и не забил лишь из-за неверия в себя. И с этим трудно спорить.

Ван Лиувен также заявил, что главной целью его команды было сковать соперника, создать ему трудности, заставить его играть плохо. Вот с этой задачей после 23-25 минуты чемпион Израиля справился на все сто.

Дублеры лучше, чем лидеры

Возвращаемся к кадрам. С Соломоном Каштру поработал. Тем не менее, правый фланг не его. А Тете. Во втором матче Лиги Европы подряд бразилец вышел на замену и заработал результативное действие. Вчера - пенальти. В лиге против "Руха" он забил и на девятой минуте. Уж он точно доказывает, что должен играть постоянно. Вердикт по Тайсону не изменился - ему пора как минимум на скамью запасных. Матвиенко, а не Корниенко? В этом матче можно было понять, поскольку требовалось прежде всего прикрыть оборону. Хотя я по-прежнему считаю, что Виктор как левый защитник интереснее.

Замена Марлоса на Маркоса Антонио уже в перерыве? Здесь уже интереснее. Да, Марлос добавил. Проблема в центре поля в целом. Майкон не замена Степаненко, слишком инертный в дуэлях.

Алан Патрик (первый на поле по касаниям мяча и передачам) проиграл 75 процентов дуэлей, а также терял много мячей. Потому выход третьего опорника вместо "десятки" был вовсе не плохой идеей. И постепенно он помог. Маркос активно работал, был на мяче в процентном соотношении не реже, чем Патрик, а терял мяч в два раза реже. Выиграл пять дуэлей - больше, чем Марлос и Майкон вместе взятые.

Получается, наставник "Шахтера" вновь больше угадал с заменами, чем со стартовым составом.

До и после матча Каштру выглядел весьма раздраженным. Заявляя, что решает он как главный тренер, и что состав и замены выбирал, исходя из плотного календаря. "Два дня мы работали над этой темой, а теперь ее закрываем". Его еще и занесло в "не они нас, а мы их задавили, выиграли со счетом 3:0 и прошли дальше". Он явно хочет поскорее забыть о "Маккаби". Два "сухих" матча, две победы в Таблицу Коэффициентов, успехи Тете, второй ассист Матвиенко в Еврокубковой карьере и проблески Додо - вот и все, что он и мы должны запомнить о битвах с "Маккаби". Остальное лучше забыть.

Фото - официальные сайты "Маккаби" и "Шахтера"