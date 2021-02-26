Сирота — лучший игрок в матче с Брюгге по версии WhoScored и SofaScore

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили игроков матча 1/16 финала Лиги Европы "Брюгге" - "Динамо" (0:1).

По мнению обоих порталов лучшим игроком матча стал защитник киевского клуба Александр Сирота. Он получил оценку – 7,9 и 8,2 соответственно.

20-летний украинец за 90 минут 83 раза коснулся мяча, отдал 67 точных передач (82%), выиграл 3 верховые дуэли, совершил 4 удачные обводки и 5 раз его вынес.

Отметим, что Игру Соболя оценили в 6,7 и 7.0.

