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Сирота — лучший игрок в матче с Брюгге по версии WhoScored и SofaScore
Он получил самую высокую оценку
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили игроков матча 1/16 финала Лиги Европы "Брюгге" - "Динамо" (0:1).
По мнению обоих порталов лучшим игроком матча стал защитник киевского клуба Александр Сирота. Он получил оценку – 7,9 и 8,2 соответственно.
20-летний украинец за 90 минут 83 раза коснулся мяча, отдал 67 точных передач (82%), выиграл 3 верховые дуэли, совершил 4 удачные обводки и 5 раз его вынес.
Отметим, что Игру Соболя оценили в 6,7 и 7.0.
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Spokoyno (Киев)
26.02.2021 в 08:57
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