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Сирота — лучший игрок в матче с Брюгге по версии WhoScored и SofaScore

Лига Европы
(1 голосов)

Он получил самую высокую оценку

Сирота — лучший игрок в матче с Брюгге по версии WhoScored и SofaScore

Новина українською

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили игроков матча 1/16 финала Лиги Европы "Брюгге" - "Динамо" (0:1).

По мнению обоих порталов лучшим игроком матча стал защитник киевского клуба Александр Сирота. Он получил оценку – 7,9 и 8,2 соответственно.

20-летний украинец за 90 минут 83 раза коснулся мяча, отдал 67 точных передач (82%), выиграл 3 верховые дуэли, совершил 4 удачные обводки и 5 раз его вынес.

Отметим, что Игру Соболя оценили в 6,7 и 7.0.
Сирота — лучший игрок в матче с Брюгге по версии WhoScored и SofaScore - изображение 1Сирота — лучший игрок в матче с Брюгге по версии WhoScored и SofaScore - изображение 2

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В статье: Динамо (Киев) Александр Сирота
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
26.02.2021 в 08:57
Зіроньку не спіймає... Буде пахати та самовдосконалюватись років 10... 15 буде зіркою! А "пригадає", що молодість не вічна ... Краще не треба!
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