Виктор Хлус: С таким уровнем игры Динамо остаются одни вопросы

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Хлус прокомментировал победу киевлян 1:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского "Брюгге"

"С одной стороны, нужно поздравить "Динамо" с победой и попаданием в следующий этап, но с другой трудно что-то комментировать, когда и по игре нечего сказать. Блеклая, осторожная, невыразительная игра, в которой за девяносто минут не создали ни одного момента. Футбол иногда бывает не справедливым к одной команде, но в тоже время неимоверный Фарт поворачивается лицом к другой. Это мы и увидели в Брюгге.

Хозяева, играющие в ослабленном составе, были сильнее, организованнее, хорошо контролировала мяч, доминировали на поле, могли забить и в первом, и во втором тайме. Но в конце матча минутная расслабленность привела к пропущенному мячу.

Кажется, нужно похвалить киевлян за агрессию, напор, за неистовую самоотдачу, но, к сожалению, ничего этого не было. Редко в футболе такое бывает, что за победу приходиться критиковать команду, но это как раз тот случай. Это можно назвать не прошли соперника, показав красивый и захватывающий футбол, а "проползли" в 1/8 финала.

Может "Динамо" находится на пути к тому, что недели через две или три они выйдут на пик своей формы, и если сейчас они в таких муках проходят соперника, то, наверное, вскоре мы увидим настоящую динамовскую игру. Но пока с таким уровнем игры остаются только одни вопросы… И тут трудно опять принимать на слух – результат превыше всего. Ради мучения на поле?".

Напомним, сегодня 26 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в ходе которой "Динамо" узнает своего следующего соперника.