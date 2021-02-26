  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. "Это, конечно, облом". Капитан Брюгге – о вылете из Лиги Европы от киевского Динамо
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это, конечно, облом". Капитан Брюгге – о вылете из Лиги Европы от киевского Динамо

Лига Европы
(1 голосов)

Руд Вормер недоволен результатом команды

"Это, конечно, облом". Капитан Брюгге – о вылете из Лиги Европы от киевского Динамо

Club Brugge

Новина українською

Полузащитник и капитан "Брюгге" Руд Вормер поделился мнением о поражении своей команды от киевского "Динамо" (0:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

"Это, конечно, облом. "Динамо" было достаточно одного шанса, чтобы обыграть нас. У нас тоже было несколько моментов, но мы были недостаточно хороши. Все знают, что если бы мы были в полном составе, у нас были бы хорошие шансы на квалификацию. Парни, которых не было сегодня вечером из-за проблем с COVID-19, обычно приносят немного больше, но пусть будет так.

Не стоит недооценивать "Динамо". Эти ребята тоже хорошо выглядели. Жаль, что мы не прошли, и это суровая реальность. Теперь нам нужно набраться сил, чтобы выиграть Кубок и Чемпионство, но на какое-то время это поражение расстроит нас", - сказал Вормер.

Читайте также Буяльский: Знали, что у нас будет момент, что надо его использовать

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Руд Вормер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Club Brugge

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...