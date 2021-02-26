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"Это, конечно, облом". Капитан Брюгге – о вылете из Лиги Европы от киевского Динамо
Руд Вормер недоволен результатом команды
Club Brugge
Полузащитник и капитан "Брюгге" Руд Вормер поделился мнением о поражении своей команды от киевского "Динамо" (0:1) в 1/16 финала Лиги Европы.
"Это, конечно, облом. "Динамо" было достаточно одного шанса, чтобы обыграть нас. У нас тоже было несколько моментов, но мы были недостаточно хороши. Все знают, что если бы мы были в полном составе, у нас были бы хорошие шансы на квалификацию. Парни, которых не было сегодня вечером из-за проблем с COVID-19, обычно приносят немного больше, но пусть будет так.
Не стоит недооценивать "Динамо". Эти ребята тоже хорошо выглядели. Жаль, что мы не прошли, и это суровая реальность. Теперь нам нужно набраться сил, чтобы выиграть Кубок и Чемпионство, но на какое-то время это поражение расстроит нас", - сказал Вормер.
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