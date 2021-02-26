С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби

После победы на выезде с разницей в два мяча ожидалось, что горняки уверенно преодолеют израильский барьер. В конце концов, больших проблем у "Шахтера" не возникло, но определенная нервнозность все же присутствовала - "Маккаби" сражался упорно и мог рассчитывать хотя бы на гол престижа. В конце концов, есть как есть - 1:0 в этом матче и 3:0 по итогам всего противостояния. Вашему вниманию ФОТО репортаж от Александра Приходько с НСК "Олимпийский", где "Шахтер" побеждал "Маккаби".

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