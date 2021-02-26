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С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби

Лига Европы
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С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

После победы на выезде с разницей в два мяча ожидалось, что горняки уверенно преодолеют израильский барьер. В конце концов, больших проблем у "Шахтера" не возникло, но определенная нервнозность все же присутствовала - "Маккаби" сражался упорно и мог рассчитывать хотя бы на гол престижа. В конце концов, есть как есть - 1:0 в этом матче и 3:0 по итогам всего противостояния. Вашему вниманию ФОТО репортаж от Александра Приходько с НСК "Олимпийский", где "Шахтер" побеждал "Маккаби".

Фотогалерея

С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 1С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 2С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 3С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 4С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 5С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 6С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 7С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 8С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 9С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 10С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 11С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 12С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 13С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 14С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 15С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 16С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 17С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 18С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 19С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 20С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 21С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 22С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 23С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 24С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 25С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 26С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 27С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 28С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 29С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 30С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 31С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 32С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 33С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 34С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 35С внутренним напряжением. ФОТО репортаж, как Шахтер второй раз обыграл Маккаби - фото 36
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