Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Динамо попал в сборную недели Лиги Европы
Александр Сирота стал одним из лучших
Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную недели Лиги Европы, в которую попал украинский защитник киевского "Динамо".
Александр Сирота стал одним из лучших в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы.
Напомним, что в четверг, 25 февраля, киевское "Динамо" обыграло "Брюгге". Это позволило киевлянам выйти в 1/8 финала ЛЕ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:UEFA
Популярное сейчас
- "Это, конечно, облом". Капитан Брюгге – о вылете из Лиги Европы от киевского Динамо
- Луческу: Если бы летом кто-то сказал, что мы будем на этой стадии еврокубков – никто бы не поверил
- Известны все потенциальные соперники Динамо и Шахтера по 1/8 финала Лиги Европы
- ЛЕ. Брюгге - Динамо 0:1. Все из ничего
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...