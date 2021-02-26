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Защитник Динамо попал в сборную недели Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Александр Сирота стал одним из лучших

Защитник Динамо попал в сборную недели Лиги Европы

Новина українською

Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную недели Лиги Европы, в которую попал украинский защитник киевского "Динамо".

Александр Сирота стал одним из лучших в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы.

Защитник Динамо попал в сборную недели Лиги Европы - изображение 1

Напомним, что в четверг, 25 февраля, киевское "Динамо" обыграло "Брюгге". Это позволило киевлянам выйти в 1/8 финала ЛЕ.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Сирота
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Источник:
UEFA

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