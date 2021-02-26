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Аякс - Лилль 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Аякс - Лилль, Лига Европы, 25 февраля 2021
Вашему вниманию видео обзор матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором Аякс принимал Лилль. Хозяева забили быстрый гол, но французы смогли отыграться ударом с пенальти в середине второго тайма. Лиллю нужно было забивать еще, чтобы перевести игру в овертайм, но амстердамцы забили свой мяч и по сумме двух матчей победили 4:2.
Лига Европы. Амстердам. "Арена Йохана Кройфа"
"Аякс" - "Лилль" - 2:1
Голы: Классен, 15, Давид Нерес, 88 - Язиджи, 78 (с пенальти)
Первый матч 2:1
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