Аякс - Лилль 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором Аякс принимал Лилль. Хозяева забили быстрый гол, но французы смогли отыграться ударом с пенальти в середине второго тайма. Лиллю нужно было забивать еще, чтобы перевести игру в овертайм, но амстердамцы забили свой мяч и по сумме двух матчей победили 4:2.

Лига Европы. Амстердам. "Арена Йохана Кройфа"

"Аякс" - "Лилль" - 2:1

Голы: Классен, 15, Давид Нерес, 88 - Язиджи, 78 (с пенальти)

Первый матч 2:1