Джеррард непобедим. Рейнджерс - Антверпен 5:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором шотландский Рейнджерс разгромил бельгийский Антверпен. Героем в составе хозяев стал Альфредо Морелос, который открыл счет, а затем дважды ассистировал партнерам. По сумме двух матчей Рейнджерс победил 9:5! К слову, команда Стивена Джеррарда продолжила свою серию без поражений до 15 матчей (всего 2 ничьих, 13 побед). В текущем сезоне в Лиге Европы Рейнджерс выиграл девятый поединок при двух ничьих и без поражений!

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Рейнджерс – Антверпен 5:2

Голы: Морелос 9, Паттерсон 46, Кент 55, Баришич 79 пен., Иттен 90+1 пен. – Рафаэлов 32, Ламкель 57

Первый матч 4:3