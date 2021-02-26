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Джеррард непобедим. Рейнджерс - Антверпен 5:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Рейнджерс - Антверпен, Лига Европы, 25 февраля 2021
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором шотландский Рейнджерс разгромил бельгийский Антверпен. Героем в составе хозяев стал Альфредо Морелос, который открыл счет, а затем дважды ассистировал партнерам. По сумме двух матчей Рейнджерс победил 9:5! К слову, команда Стивена Джеррарда продолжила свою серию без поражений до 15 матчей (всего 2 ничьих, 13 побед). В текущем сезоне в Лиге Европы Рейнджерс выиграл девятый поединок при двух ничьих и без поражений!
Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
Рейнджерс – Антверпен 5:2
Голы: Морелос 9, Паттерсон 46, Кент 55, Баришич 79 пен., Иттен 90+1 пен. – Рафаэлов 32, Ламкель 57
Первый матч 4:3
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