Гаттузо: Если бы Наполи осмелился повторять за Гранадой, то сегодня сверкал бы на первых полосах газет

Алленаторе "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал вылет "адзурри" из Лиги Европы. Вчера его команда обыграла "Гранаду" (2:1), однако в первом матче итальянцы уступили испанцам (2:0). Приводит слова Гаттузо Football Italia.

"Мы пропустили еще один абсурдный гол после рикошета. Мы должны гордиться и сожалеть, ведь за 2 матча "Наполи" продемонстрировал, что был лучше. Если бы мы осмелились повторять за "Гранадой" всю эту историю с затяжкой времени, то сегодня сверкали бы на первых полосах газет".