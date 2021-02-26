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Гаттузо: Если бы Наполи осмелился повторять за Гранадой, то сегодня сверкал бы на первых полосах газет

Лига Европы
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Рино на связи

Гаттузо: Если бы Наполи осмелился повторять за Гранадой, то сегодня сверкал бы на первых полосах газет

world-today-news

Новина українською

Алленаторе "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал вылет "адзурри" из Лиги Европы. Вчера его команда обыграла "Гранаду" (2:1), однако в первом матче итальянцы уступили испанцам (2:0). Приводит слова Гаттузо Football Italia.

"Мы пропустили еще один абсурдный гол после рикошета. Мы должны гордиться и сожалеть, ведь за 2 матча "Наполи" продемонстрировал, что был лучше. Если бы мы осмелились повторять за "Гранадой" всю эту историю с затяжкой времени, то сегодня сверкали бы на первых полосах газет".

"В первом тайме мы отыграли около 16-17 минут футбола, во втором было еще хуже. Уважение отсутствовало. Рефери не может терять по 3 минуты каждый раз, когда происходит фол".

Читайте такжеЛига Европы. Наполи 2:1 Гранада, переломанные испанцы все же идут дальше

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В статье: Дженнаро Гаттузо Лига Европы Гранада Наполи (Неаполь)
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Источник:
Football Italia

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