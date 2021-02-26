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Еще одна жертва парней. Байер - Янг Бойз 0:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
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Смотреть видео обзор матча Байер - Янг Бойз, Лига Европы, 25 февраля 2021

Еще одна жертва парней. Байер - Янг Бойз 0:2. Видео голов и обзор матча

Новина українською

В свое время в квалификации Лиги Чемпионов от Янг Бойз вылетали Динамо и Шахтер. Теперь в коллекции скальпов швейцарского клуба есть еще и Байер. Если в первом матче аптекари смогли отыграться с 0:3, но затем пропустили решающий мяч, то на этот раз Янг Бойз сыграл очень рационально. Выдержав давление соперника, швейцарцы реализовали свои шансы во втором тайме. Вашему вниманию видео обзор матча 1/16 финала Лиги Европы Байер - Янг Бойз.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
Байер - Янг Бойз 0:2
Голы: Себатчу 48, Фасснахт 86
Первый матч 3:4

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В статье: Лига Европы Янг Бойз (Берн) Байер (Леверкузен)
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