Еще одна жертва парней. Байер - Янг Бойз 0:2. Видео голов и обзор матча

В свое время в квалификации Лиги Чемпионов от Янг Бойз вылетали Динамо и Шахтер. Теперь в коллекции скальпов швейцарского клуба есть еще и Байер. Если в первом матче аптекари смогли отыграться с 0:3, но затем пропустили решающий мяч, то на этот раз Янг Бойз сыграл очень рационально. Выдержав давление соперника, швейцарцы реализовали свои шансы во втором тайме. Вашему вниманию видео обзор матча 1/16 финала Лиги Европы Байер - Янг Бойз.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Байер - Янг Бойз 0:2

Голы: Себатчу 48, Фасснахт 86

Первый матч 3:4