Трудно, товарищи, но в ногу!  Акценты зрителя на играх наших клубов в Лиге Европы

Давайте сразу разберемся со значением слова "товарищ", от которого у многих нынче изжога. В принципе, это человек, близкий кому-нибудь по общности взглядов, деятельности, условий жизни и т. п. В социалистических государствах это обращение стало общепринятым среди граждан и потому теперь часто воспринимается в штыки. Но, извините, это уже ушло в прошлое.

С другой стороны, еще Тарас Бульба называл своих соратников товарищами. Так что и нам не грех будет назвать ими клубы, представляющие Украину в Европе. Заметьте, не друзьями, но товарищами. И, откровенно говоря, в ходе вчерашних матчей в голову все чаще приходило словосочетание "товарищи по несчастью". Как вы понимаете, дело было совсем не в результате.

Как известно, одни могли даже минимально проиграть на своем поле, без ущерба для стратегической цели; другим же на выезде категорически нужна была победа. И вновь скажу честно, казалось, что эта задача киевлянам будет не под силу. Особенно глядя на развитие событий в Брюгге. Искренне верить в успех мог или слепой фанат, или законченный оптимист.

В обоих случаях игру нельзя назвать ни зрелищной, ни напрочь скучной. Если в Киеве захватил первый тайм, а во втором достоин упоминания только собственно гол, то в Брюгге все вышло ровно наоборот. В середине первого тайма Дост побеспокоил Бущана, и до перерыва это было все, а самое интересное вобрали в себя последние полчаса.

"Шахтер" доминировал первые полтайма, создав тройку более-менее опасных угроз воротам "Маккаби". Затем инициативу прибрали к свои ногам гости, и нужно сказать, что к перерыву они выровняли счет моментов, которые в их исполнении выглядели даже острее. В середине второго тайма все решил пенальти, заработанный Тете, после чего, в принципе, игра успокоилась.

Примерно в это же время случился коренной поворот поединка в Брюгге. Если до этого трижды выручал Бущан (причем дважды ему достаточно было занимать правильную позицию), то в последние полтайма "Динамо", наконец, перешло в контрнаступление, которое на 83-й минуте увенчала эффектная трехходовка Родригес – Цыганков – Буяльский. И крепость Брюгге пала.

При том, что по общему количеству моментов команды сравнялись лишь перед финальным свистком. Но и здесь атакующие шансы гостей следует признать более убедительными. В целом же, по моему скромному мнению, в обоих матчах их участники наиграли, плюс-минус, на 1:1. Просто одним улыбнулась "точка", а другие дотерпели и довели дело до убойного "верняка".

Отдельно стоит упомянуть эпизод на 40-й минуте в Киеве, когда за счастливчика Трубина вписались товарищ Перекладина и товарищ Стойка. А пропусти мы этот гол в раздевалку, и дальше как знать: "Шахтер" в этот вечер отнюдь не излучал уверенности. Как, впрочем, и в целом пока после зимней паузы.

На мой субъективный взгляд, самой яркой личностью нашего вчерашнего игрового дня стал Бущан. Три его сэйва дорогого стоили для "Динамо", особенно последний – за полчаса до конца встречи, когда Георгий парировал удар Баджи. Не сказать, что пропущенный мяч все перечеркивал для команды Луческу. И все же ее кипер реабилитировался за Киев сполна.

Самым заметным в составе "Шахтера" для меня стал Марлос. Но только в первые полтайма, когда он принял участие во всех острых атакующих акциях команды Каштру. Со временем он "потух", а после и вовсе был заменен. Тогда же, в дебюте активничал Додо. Позже пару раз конкретно спасал Трубин.

В "Динамо" точечно отмечу успешный выход Шапаренко, оживившего игру; конструктив Родригеса; и Цыганкова, включившегося в нужный момент и во многом сделавшего эту разницу. О Буяльском, думаю, вы все уже сказали и без меня. А лучше всех за него скажут оба гола в ворота "Брюгге".

В преддверии 1/8 финала овладевают смешанные чувства. Ведь, по большому счету, в обоих случаях мы добились результата без подкрепившей его игры. Знаю-знаю, в период зимнего рестарта сложно ожидать большего. По идее, должны раскочегариться. И все-таки тревога как-то не отпускает.

С "Динамо" все более-менее ясно. Дедушка "Будулай" (это по-доброму) выжмет из него все, что можно, а прыгнуть выше головы будет сложно. Хотя и не утверждаю, что невозможно. Потенциал "Шахтера" принято считать выше априори. И где? Команду как-то не узнать.

Ну ладно: с "Колосом" - нефутбольная погода, с "Рухом" - малой кровью, с "Маккаби" - рано успокоились. Как по мне, многое прояснит воскресный поединок с "Зарей". В смысле того, имеем ли мы дело с системной проблемой, пусть и временного характера.

Соперник – самое то: с амбициями, резво стартанувший, да еще нам светит и принципиалочка, судя по всему. К тому же играть будут Лучший тренер прошлого года по версии коллег и незаслуженно не вошедший даже в тройку, по мнению не только представителей его клуба. Это добавляет перцу.

Раньше в такие вечера перед экраном мне частенько составляла компанию жена. Затем она разочаровалась: как смотрю с тобой футбол, так наши все время не выигрывают. Вчера ею был сделан "ход конем". Перед стартовым свистком в Киеве выпили по бокалу вина, и тост был: за то, чтобы все наши сегодня выиграли! Работает!!!

Трудно было обоим товарищам, но выгребли-таки, каждый по-своему, аккурат в ногу. Придя к финишу с выстраданными 1:0. Волей-неволей и мы как-то усредняем их достижения, хотя у каждого был свой путь, свои особенности и свои приключения. Одних стыдят, а других нахваливают. Объединяет же их одинаковый взнос в "общак" в таблице коэффициентов УЕФА.

Но надолго ли мы задержимся в этой Лиге Европы? Продолжение следует…