Динамо Киев разрушает европейскую мечту Брюгге. Обзор бельгийской прессы после матча ЛЕ

Европейское приключение "Брюгге" подошло к концу. Он доминировал в игре, но в конце ему все же пришлось пропустить гол. Хозяева проиграли слабому киевскому "Динамо", уверены в Voetbalprimeur.be.

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Брюгге" принимало "Динамо". После выездной ничьи 1:1 у "Брюгге" в защите сыграли все те же игроки, что и в первом матче. А вот в атаке произошли изменения, Ван ден Кейбус попал в стартовую одиннадцать и именно он лучше всех начал игру "Брюгге", выделялся активностью. Хотя реальных шансов забить было немного. Бас Дост пробил головой на 20-й минуте, но голкипер без труда поймал мяч. После этого "Брюгге" доминировал в первом тайме, не создавая особой опасности для обороны соперника.

Во втором тайме на поле вышел Ван дер Бремпт, сменивший молодого Ван ден Кейбуса. Общая картина матча не изменилась, так как киевское "Динамо" позволяло контролировать мяч клубу из Брюгге. Еще один хороший удар наносил Дост, но снова Бущан справился. Шоком стало, когда Дост не смог продолжить игру, попросив замену. Возможно, это сыграло решающую роль.

К 70-й минуте киевское "Динамо" стало смелее продвигаться вперед. Вышедший на замену Шапаренко пробил по воротам, Миньоле сделал красивый сейв. "Брюгге" стал все больше и больше отходить назад, и перестал контролировать мяч. Все к этому шло. Катастрофа случилась на 83-й минуте, когда Буяльский направил мяч мимо Миньоле. "Брюгге" пришлось рисковать, бежать вперед, подопечные Де Мила все еще пытались играть, но уже не могли ничего сделать. Таким образом, европейская авантюра завершается против киевского "Динамо", которое также не показало ничего особенного.

Красноречиво назвали свой обзор матча журналисты Nieuwsblad.be. Потрепанный "Брюгге" проигрывает в финальной стадии поединка хитрому киевскому "Динамо" и выбывает из Лиги Европы. Мужество, пот и… безжалостное наказание. Самая "грязная команда" долго выжидала своего шанса, чтобы одержать победу над обессиленным "Брюгге": 0:1. В 1/8 финала Лиги Европы бельгийские команды больше не участвуют.

Катастрофа, произошедшая в последние недели подготовки к матчу, короновирус перевел "Брюгге" в режим выживания. Болезнь вмешалась в игру и отправила в лазарет многих ключевых футболистов. С каждым днем ​​тренеры "Брюгге" становились все меньше футбольными специалистами и чуть больше кризисными менеджерами.

В первом тайме "Брюгге" действовал осторожно, счет позволял так играть. А может надо было рискнуть? Во втором тайме многое изменилось, вмешался Луческу. У "Динамо" стали появляться моменты, большая опасность пришла с Николаем Шапаренко, одним из величайших талантов Украины. В нескольких моментах казалось, что Миньоле загнал в угол.

"Брюгге" также имел возможности забить, хорошо вышел на замену Баджи, выделялся Вормер, ден Кейбус. Но именно гости реализовали свой шанс. Линия атаки киевлян из Жерсона Родригеса, Виктора Циганкова и Виталия Буяльского (самого опасного украинца в "Динамо") поставили в тупик "Брюгге". Никто другой, как Буяльский пробил в ворота от перекладины.

Наступление "Брюгге" ни к чему не привело. Не хватило времени и игроков. Не киевское "Динамо", а коронавирус сделал "Брюгге" несчастным. Нельзя винить эту команду за поражение: она не отступила, она не сдалась.

Ковид-19 считают главной причиной поражения "Брюгге" и журналисты VoetbalNieuws.be. Учитывая большое количество заболевших - и, конечно же, тот факт, что клуб имел преимущество после 1:1 в Киеве – "черно-синие" предпочли контролировать матч, просто не давая простора гостям. В первом тайме это сработало неплохо, хотя с точки зрения игрового опыта это, конечно, не было преимуществом: темп был довольно вялым, а счет в перерыве был 0:0. У "Брюгге" был один хороший шанс, но Дост слишком поспешно ударил по центру. Со стороны "Динамо" опасности вообще не было, но, конечно, оставалось правило, что для квалификации достаточно одного гола.

Однако во втором тайме многое изменилось. Главные изменения выпали на долю "Брюгге". Вышедший на замену Баджи имел отличные шансы на это, но ни он, ни Вормер не смогли переиграть Бущана. С течением времени напряжение усилилось, и "Динамо" тем временем поймало свой шанс. Минут за пять до конца это казалось чем-то невозможным. Буяльский пробил и сделал счет 0:1, а проиграл "Брюгге". Времени отыграться оказалось слишком мало. Таким образом, "Брюгге" вылетает из Европы преждевременно, во многом благодаря коронавируса. С самым сильным клубом и со всеми игроками основы результат встречи с "Динамо", вероятно, был бы другим.