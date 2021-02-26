Кривцов: Чувствовалась нехватка Степаненко, без него Шахтер немного другой

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал отсутствие капитана Тараса Степаненко в ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы.

"Чувствовалась нехватка Степаненко. Тарас игрок основного состава, лидер команды - без него Шахтер немного другой. У Майкона нет некоторых качеств Степаненко, но и у Тараса нет некоторых качеств Майкона. И Майкон и Тарас - оба футболиста высокого уровня, хотя на данный момент нам плохо без Степаненко.

Капитанская повязка была для меня личным давлением. Но в течении игры я пытался об этом не думать и играть как обычно", - сказал Кривцов.