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Фонсека рассказал о травме Джеко, проходе Браги в Лиге Европы и встрече с Миланом в Серии А
"Рома" может сыграть с "Шахтером" или "Динамо"
vbetnews
Пауло Фонсека, алленаторе римской "Ромы", прокомментировал победу своей команды над "Брагой". Вчера, 25 февраля, "волки" обыграли португальцев со счетом 3:1, первый матч завершился со счетом 2:0. Цитирует Пауло сайт Джанлуки Ди Марцио.
"Безусловно, настрой в этом поединке был важной составляющей. Мы уважали соперника и заслужили победу. Травма Джеко? Посмотрим, я не думаю, что случилось что-то серьезное. Мы проведем МРТ".
"Самый важный матч – всегда следующий. Мы встретимся с "Миланом" в воскресенье, это отличная команда. Хотелось бы увидеть сильнейших футболистов "Ромы" в рамках матча с "россонери". Не могу выделить кого-то в составе соперника".
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