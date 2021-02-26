Фонсека рассказал о травме Джеко, проходе Браги в Лиге Европы и встрече с Миланом в Серии А

Пауло Фонсека, алленаторе римской "Ромы", прокомментировал победу своей команды над "Брагой". Вчера, 25 февраля, "волки" обыграли португальцев со счетом 3:1, первый матч завершился со счетом 2:0. Цитирует Пауло сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Безусловно, настрой в этом поединке был важной составляющей. Мы уважали соперника и заслужили победу. Травма Джеко? Посмотрим, я не думаю, что случилось что-то серьезное. Мы проведем МРТ".