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Фонсека рассказал о травме Джеко, проходе Браги в Лиге Европы и встрече с Миланом в Серии А

Лига Европы
(1 голосов)

"Рома" может сыграть с "Шахтером" или "Динамо"

Фонсека рассказал о травме Джеко, проходе Браги в Лиге Европы и встрече с Миланом в Серии А

vbetnews

Новина українською

Пауло Фонсека, алленаторе римской "Ромы", прокомментировал победу своей команды над "Брагой". Вчера, 25 февраля, "волки" обыграли португальцев со счетом 3:1, первый матч завершился со счетом 2:0. Цитирует Пауло сайт Джанлуки Ди Марцио.

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"Безусловно, настрой в этом поединке был важной составляющей. Мы уважали соперника и заслужили победу. Травма Джеко? Посмотрим, я не думаю, что случилось что-то серьезное. Мы проведем МРТ".

"Самый важный матч – всегда следующий. Мы встретимся с "Миланом" в воскресенье, это отличная команда. Хотелось бы увидеть сильнейших футболистов "Ромы" в рамках матча с "россонери". Не могу выделить кого-то в составе соперника".

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В статье: Эдин Джеко Лига Европы Рома (Рим) Паулу Фонсека Милан Брага
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Источник:
Di Marzio

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