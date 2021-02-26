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Треск Брюгге из-за идей Луческу, легкое лукавство Каштру и прогнозы на 1/8 ЛЕ. Аудиомнение #73

Лига Европы
(2 голосов)

По следам успехов украинских грандов

Треск Брюгге из-за идей Луческу, легкое лукавство Каштру и прогнозы на 1/8 ЛЕ. Аудиомнение #73

Dynamo & Shakhtar official sites

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем следующие поединки: "Шахтер" – "Маккаби" (1:0), "Брюгге" – "Динамо" (0:1). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.

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Не соглашаемся с Каштру, просим "горняков" делать выводы и реагировать на давление соперника, немного ругаем Сироту. Прогресс Трубина добавляет головной боли Андрею Шевченко с персоной Пятова в сборной, а "Динамо" справляется с потрепанным оппонентом за счет двух ходов Луческу. Сила Фонсеки и "Желтая субмарина" как правильная версия "Брюгге" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:33 – "Шахтер" – "Маккаби";

05:26 – "Брюгге" – "Динамо";

11:34 – Прогнозы на матчи с "Вильярреалом" и "Ромой";

14:25 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Мирча Луческу Андрей Пятов Маккаби (Тель-Авив) Бас Дост Унаи Эмери Виталий Буяльский Лига Европы Брюгге Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека Вильярреал Патрик фон Лиувен Николай Матвиенко Николай Шапаренко Манор Соломон Тете Жерсон Родригес Луиш Каштру Подкаст Аудиомнение Илья Забарный коронавирус Анатолий Трубин Александр Сирота
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Комментарии (1)
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MIG-40 (Одесса)
27.02.2021 в 00:15
У киевлян шансы пройти такие же, как было с Брюге. " Хитрый лис" в лице Луческу, да что-нибудь придумает. Ведь с Барсой в Лиги Чемпионов, на выезде киевлян грамотно сыграли и могли увезти очко из Каталонии. Так что мой прогноз 55 на 45.
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