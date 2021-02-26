Треск Брюгге из-за идей Луческу, легкое лукавство Каштру и прогнозы на 1/8 ЛЕ. Аудиомнение #73

Обсуждаем следующие поединки: "Шахтер" – "Маккаби" (1:0), "Брюгге" – "Динамо" (0:1). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.

Не соглашаемся с Каштру, просим "горняков" делать выводы и реагировать на давление соперника, немного ругаем Сироту. Прогресс Трубина добавляет головной боли Андрею Шевченко с персоной Пятова в сборной, а "Динамо" справляется с потрепанным оппонентом за счет двух ходов Луческу. Сила Фонсеки и "Желтая субмарина" как правильная версия "Брюгге" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:33 – "Шахтер" – "Маккаби";

05:26 – "Брюгге" – "Динамо";

11:34 – Прогнозы на матчи с "Вильярреалом" и "Ромой";

14:25 – Не попадайте в офсайд!