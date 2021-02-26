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Треск Брюгге из-за идей Луческу, легкое лукавство Каштру и прогнозы на 1/8 ЛЕ. Аудиомнение #73
По следам успехов украинских грандов
Dynamo & Shakhtar official sites
Обсуждаем следующие поединки: "Шахтер" – "Маккаби" (1:0), "Брюгге" – "Динамо" (0:1). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.
Не соглашаемся с Каштру, просим "горняков" делать выводы и реагировать на давление соперника, немного ругаем Сироту. Прогресс Трубина добавляет головной боли Андрею Шевченко с персоной Пятова в сборной, а "Динамо" справляется с потрепанным оппонентом за счет двух ходов Луческу. Сила Фонсеки и "Желтая субмарина" как правильная версия "Брюгге" – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Приветствие!
00:33 – "Шахтер" – "Маккаби";
05:26 – "Брюгге" – "Динамо";
11:34 – Прогнозы на матчи с "Вильярреалом" и "Ромой";
14:25 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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