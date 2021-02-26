Алексей Гай: В дальнейшем соперники в ЛЕ могут воспользоваться неуверенной игрой Шахтера

Бывший полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Алексей Гай прокомментировал победу донетчан 1:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби" Тель-Авив.

"Первый тайм в исполнении "Шахтера" можно разделить на три части. В первой 15-и минутке активное начало, во второй - равная игра, в последней - преимущество "Маккаби". У них был шанс забить, и они могли уйти на перерыв в роли победителя. Но тут удача оказалась на стороне "горняков", особенно когда мяч метался от перекладины в стойку.

Если в первом матче израильтяне удивили слабой игрой, то в Киеве наоборот - команда предстала совсем иной, организованной и крепкой. Они дали серьезный бой "Шахтеру". Видимо, "Маккаби" сделал выводы и характер игры на "Олимпийском" поменялся. После активных действий донетчан в начале матча они перехватили инициативу, почувствовали уверенность и заставили ошибаться своего соперника.

Второй тайм до забитого гола был абсолютно равным, гости активно шли вперед, заставляя нервничать оборону "Шахтера". Плюс, в некоторых фазах выхода из обороны в контратаку игроки нерационально использовали последний пас, часто ошибались и не сумели довести моменты до логического завершения. Но сила "Шахтера" в том, что бразильцы сильны в индивидуальных качествах, смело берут игру на себя, умеют обыграть защитника один в один и выжать из момента или гол или заставить на себе нарушать правила. Так и произошло, когда индивидуальное мастерство Тете привело к пенальти.

Получилась непростая победа, которая оказалась тяжелее, чем в Израиле, и наверняка дала пищу для размышления игрокам и тренерскому штабу. Нужно быть сконцентрированным 90 минут, стараться держать под контролем всю игру. Дальше на пути будут серьезные соперники, которые могут воспользоваться не совсем уверенной игрой "Шахтера", что мы увидели в ответном матче. "Горняки" провели нервный матч в Киеве, тем не менее за счет сильной игры в первом поединке и хорошего счета победили и идут дальше".