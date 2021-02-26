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Динамо и Шахтер узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)
Динамо и Шахтер узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы

фото - Getty Images

Новина українською

В пятницу, 26-го февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии участвуют два представителя Украины - "Динамо" и "Шахтер".

В ходе жеребьевки "Динамо" выпал в соперники испанский "Вильярреал".

"Шахтер" в 1/8 финала сыграет с итальянской "Ромой".

"Динамо" (Киев) - "Вильярреал" (Испания)
"Рома" (Рим) - "Шахтер" (Донецк)

Матчи запланированы на 11 и 18 марта. "Динамо" первую игру сыграет вдома, "Шахтер" - на выезде.

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (26)
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Joyce (Donetsk)
26.02.2021 в 14:40
Многое зависит от Каштру, который все видит и понимает. Ну не может он не знать, что происходит с Тайсоном и Марлосом. А значит, и решения должны быть адекватные.
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0
0
Golfik25 (Киев)
26.02.2021 в 14:36
В целом неплохой жребий. Могло быть и хуже. Но тяжело будет. Хвататься за ничьи нужно как минимум. Плохо, что Ренджу повезло с жребием.
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2021 в 14:36
Обое героически проиграют.
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+2
-1
storm_ua (Николаев)
26.02.2021 в 14:35
Опа обоим
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+2
-1
Technical
26.02.2021 в 14:32
Поганий жереб.Фонсека знає Шахтар як своїх 5 пальців. Окрім того, що й сама Рома по факту сильніша за підбором гравців та грою.Динамо просто технічно слабше та повільніше за швидкий і гостроатакуючий Вільяреал. У іспанців практично всі футболісти в команді, як наші Шапаренко чи Циганков, за креативом на полі. "Бесєдіних" там точно немає
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+4
-1
Divine (Чернигов)
26.02.2021 в 14:29
Не самый лучший жребий, но и не самый худший! Огорчает что и Динамо и Шахтёр сейчас не в лучшей своей форме! Радует то, что Итальянский и Испанский чемпионат после ковид тоже не блещут. Удачи нашим командам!
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+5
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.02.2021 в 14:28
На жаль лише якесь диво, або відмова Роми та Вільярреала від ЛЄ може допомогти нашим.
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+2
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2021 в 14:28
Слова "выпал" в такой жеребьевке неуместно.
Ответить
0
-1
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
26.02.2021 в 14:24
Сейчас Рома намного сильнее, недели раньше, а Шахтёр наоборот, слабее. Тяжело будет!
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+4
-2
Artemanat (Кривой Рог)
26.02.2021 в 14:24
Рому можно катать,а Динамо конечно будет защищаться 180мин! Рейнджерсу везёт
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+3
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
26.02.2021 в 14:24
Славія на Рейджерс випала - найслабша пара в 1/8.
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+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.02.2021 в 14:25
Рейнджерс Джерарда зараз огого.
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.02.2021 в 14:23
З таким жеребом можемо шотландців і не наздогнати
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+1
0
download1 (huyersk)
26.02.2021 в 14:26
0.025 коефу ?? , якось вже наздожемо
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.02.2021 в 14:30
Якщо Рейнджерс двічі обіграє Славію, то не факт. У них кожне очко вартує 0,25 у нас - 0,2.
+1
0
Dr. House (Подолье)
26.02.2021 в 14:23
Тепер Скоттів наврядчи випередимо, ще й на очко відстаючи...
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+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
26.02.2021 в 14:25
не спеши хоронить чехов
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+1
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.02.2021 в 14:22
Як я писав вчора, Рома для Шахтаря - норм, там наший кент Фонсека. Динамо буде важко, але добре, що не англійці.
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0
0
download1 (huyersk)
26.02.2021 в 14:29
Наш кент Фонсека захоче самоствердитися за рахунок старих знайомих, яких знає, як облуплених )
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0
0
Technical
26.02.2021 в 14:30
Наш кент розбере свій колишній клуб на запчастини, знаючи практично кожного його гравця.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.02.2021 в 14:22
на примере Лестера можно предположить, что представители топов, ведущие борьбу за призовые места в своих чемпах, могут забивать на ЛЕ. Хотя хотелось бы канеш лучше Молодых мальчиков, Славию или Оли))
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okolegko (Київ)
26.02.2021 в 14:20
А от те, що Рейнджерам Славія випала, не є ґуд
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+1
0
download1 (huyersk)
26.02.2021 в 14:24
славія їх задуше, побачишь
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0
0
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okolegko (Київ)
26.02.2021 в 14:19
Могло бути все набагато гірше. Не Янг Бойз і не Олімпіакос, але й не МЮ з Арсеналом. Хтось із двох повинен пройти, принаймні на кілька балів можна розраховувати
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0
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miha (Нежин)
26.02.2021 в 14:19
Cосо павлиашвили исполнит песню про выход в следующий раунд для Динамо и Шахтар.
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+1
0
download1 (huyersk)
26.02.2021 в 14:18
англійці не трапились, тож норм )
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0
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