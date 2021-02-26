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Динамо и Шахтер узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы
фото - Getty Images
В пятницу, 26-го февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии участвуют два представителя Украины - "Динамо" и "Шахтер".
В ходе жеребьевки "Динамо" выпал в соперники испанский "Вильярреал".
"Шахтер" в 1/8 финала сыграет с итальянской "Ромой".
"Динамо" (Киев) - "Вильярреал" (Испания)
"Рома" (Рим) - "Шахтер" (Донецк)
"Рома" (Рим) - "Шахтер" (Донецк)
Матчи запланированы на 11 и 18 марта. "Динамо" первую игру сыграет вдома, "Шахтер" - на выезде.
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