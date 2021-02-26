Хавбек Маккаби: В матче с Шахтером нам не хватило немного удачи и концентрации

Полузащитник "Маккаби Тель-Авив" Дор Перец прокомментировал поражение от "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы.

"По моему мнению, хорошая игра отражается не только в результате, а и в производительности, которой нам не хватило сегодня, чтобы забить голы.

Также нам не хватило немного удачи и некоторой концентрации. Но в целом мы провели хороший матч. Мы очень рады, что вышли на этот этап в Лиге Европы. Игроки "Шахтера" обладают высочайшим качеством, с которыми я когда-либо играл. Физически мы чувствовали себя равными. Это не отразилось на результате, но мы чувствовали себя равными", - сказал Перец.