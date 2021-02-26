Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Маккаби: В матче с Шахтером нам не хватило немного удачи и концентрации
Дор Перец прокомментировал поражение своей команды в Лиге Европы
maccabi-tlv
Полузащитник "Маккаби Тель-Авив" Дор Перец прокомментировал поражение от "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы.
"По моему мнению, хорошая игра отражается не только в результате, а и в производительности, которой нам не хватило сегодня, чтобы забить голы.
Также нам не хватило немного удачи и некоторой концентрации. Но в целом мы провели хороший матч. Мы очень рады, что вышли на этот этап в Лиге Европы. Игроки "Шахтера" обладают высочайшим качеством, с которыми я когда-либо играл. Физически мы чувствовали себя равными. Это не отразилось на результате, но мы чувствовали себя равными", - сказал Перец.
Популярное сейчас
- Динамо Киев разрушает европейскую мечту Брюгге. Обзор бельгийской прессы после матча ЛЕ
- Fichajes: Андрей Лунин принял твердое решение покинуть мадридский Реал летом
- "Это, конечно, облом". Капитан Брюгге – о вылете из Лиги Европы от киевского Динамо
- Славная компания Динамо и Шахтеру. Все команды, которые вышли в 1/8 финала Лиги Европы
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО