Денисов: Шахтер и Динамо показали, что могут выходить за рамки колючести в отношениях

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал жест "Шахтера" перед матчами Лиги Европы . Напомним, "горняки" пожелали "Динамо" успеха в матче с "Брюгге". Киевляне ответили взаимностью.

"Отправная точка к матчам Лиги Европы - твит "Шахтера" в сети, когда дончане пожелали "Динамо" победы в матче с "Брюгге". Надо отдать должное "Динамо", они тут же ответили взаимностью, поблагодарив "Шахтер" за такое внимание.

Это в какой-то степени растопило сердца болельщиков. Конечно, были такие, кто сказал "Never Ever". Однако "Шахтер" и "Динамо" показали, что могут выходить за рамки состояния бесконечного съеживания и колючести в отношениях. Ну а дело каждого болельщика - мириться с этим или не мириться", - сказал Денисов.