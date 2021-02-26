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Денисов: Шахтер и Динамо показали, что могут выходить за рамки колючести в отношениях

Лига Европы
(3 голосов)

Мир, дружба, жвачка

Денисов: Шахтер и Динамо показали, что могут выходить за рамки колючести в отношениях

HPiB.life

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал жест "Шахтера" перед матчами Лиги Европы. Напомним, "горняки" пожелали "Динамо" успеха в матче с "Брюгге". Киевляне ответили взаимностью.

"Отправная точка к матчам Лиги Европы - твит "Шахтера" в сети, когда дончане пожелали "Динамо" победы в матче с "Брюгге". Надо отдать должное "Динамо", они тут же ответили взаимностью, поблагодарив "Шахтер" за такое внимание.

Это в какой-то степени растопило сердца болельщиков. Конечно, были такие, кто сказал "Never Ever". Однако "Шахтер" и "Динамо" показали, что могут выходить за рамки состояния бесконечного съеживания и колючести в отношениях. Ну а дело каждого болельщика - мириться с этим или не мириться", - сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Plagin (Prad)
26.02.2021 в 17:35
Якщо б вишла далі тільки збірна бразилії із данєцка Дєнісов сказав би - Вот видите, наш Шахтьор тянєт всю Украіну. А так Динамо далі пішло, у Сашки аж між яєць звербить. І ми такі хороші, підтримали киян, закинули в мережу ухйню на підтримку ДК.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.02.2021 в 16:57
А чи не ти був головним організатором цієї колючості?
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