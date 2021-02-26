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Денисов: Шахтер и Динамо показали, что могут выходить за рамки колючести в отношениях
Мир, дружба, жвачка
HPiB.life
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал жест "Шахтера" перед матчами
"Отправная точка к матчам Лиги Европы - твит "Шахтера" в сети, когда дончане пожелали "Динамо" победы в матче с "Брюгге". Надо отдать должное "Динамо", они тут же ответили взаимностью, поблагодарив "Шахтер" за такое внимание.
Это в какой-то степени растопило сердца болельщиков. Конечно, были такие, кто сказал "Never Ever". Однако "Шахтер" и "Динамо" показали, что могут выходить за рамки состояния бесконечного съеживания и колючести в отношениях. Ну а дело каждого болельщика - мириться с этим или не мириться", - сказал Денисов.
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