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Кривцов: С Динамо в 1/8 финала ЛЕ сыграть не хотел, дай бог, чтобы мы встретились дальше
Рома - тоже очень интересно
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал
"Хорошее впечатление от жеребьевки. "Рома" - это очень сильный соперник. Радует, что увидимся с бывшим тренером. Хотим посмотреть на себя в игре с такой командой как "Рома".
У нас будет настроение обыграть их, как и у Паулу Фонсеки будет желание пройти дальше. Тут никакого такого подтекста.
С "Динамо" сыграть не хотел, дай Бог, чтобы мы встретились дальше. Не сказал бы, что слежу за "Ромой", но иногда попадаю на их игры. Они играют в атакующий футбол, у них в команду пришел ряд топовых футболистов", - сказал Кривцов.
Напомним, что первый матч противостояния состоится в Риме 11 марта, а ответный – в Киеве 18 марта.
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