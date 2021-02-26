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Кривцов: С Динамо в 1/8 финала ЛЕ сыграть не хотел, дай бог, чтобы мы встретились дальше

Лига Европы
(1 голосов)

Рома - тоже очень интересно

Кривцов: С Динамо в 1/8 финала ЛЕ сыграть не хотел, дай бог, чтобы мы встретились дальше

Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, в результате которой в соперники горнякам досталась "Рома" Паулу Фонсеки.

"Хорошее впечатление от жеребьевки. "Рома" - это очень сильный соперник. Радует, что увидимся с бывшим тренером. Хотим посмотреть на себя в игре с такой командой как "Рома".

У нас будет настроение обыграть их, как и у Паулу Фонсеки будет желание пройти дальше. Тут никакого такого подтекста.

С "Динамо" сыграть не хотел, дай Бог, чтобы мы встретились дальше. Не сказал бы, что слежу за "Ромой", но иногда попадаю на их игры. Они играют в атакующий футбол, у них в команду пришел ряд топовых футболистов", - сказал Кривцов.

Напомним, что первый матч противостояния состоится в Риме 11 марта, а ответный – в Киеве 18 марта.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Po4eson (Одесса)
26.02.2021 в 17:05
В финале Шахтер Донецк - Динамо Киев буду болеть за Шахтер
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Po4eson (Одесса)
26.02.2021 в 17:05
Лиги Европы имеется ввиду
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