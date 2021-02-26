Кривцов: С Динамо в 1/8 финала ЛЕ сыграть не хотел, дай бог, чтобы мы встретились дальше

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы , в результате которой в соперники горнякам досталась "Рома" Паулу Фонсеки.

"Хорошее впечатление от жеребьевки. "Рома" - это очень сильный соперник. Радует, что увидимся с бывшим тренером. Хотим посмотреть на себя в игре с такой командой как "Рома".

У нас будет настроение обыграть их, как и у Паулу Фонсеки будет желание пройти дальше. Тут никакого такого подтекста.

С "Динамо" сыграть не хотел, дай Бог, чтобы мы встретились дальше. Не сказал бы, что слежу за "Ромой", но иногда попадаю на их игры. Они играют в атакующий футбол, у них в команду пришел ряд топовых футболистов", - сказал Кривцов.