Заря поздравила Шахтер и Динамо с выходом в 1/8 Лиги Европы

25 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы , в которых донецкий "Шахтер" обыграл израильский "Маккаби" (1:0), а киевское "Динамо" на выезде одолело "Брюгге" (1:0), оформив себе таким образом выход в следующий этап турнира.

Не осталась в стороне от данного события и "Заря", которая на своих страницах в соцсетях поздравила команды с выходом в 1/8 финала Лиги Европы.

"Поздравляем киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" с выходом в 1/8 финала Лиги Европы. Молодцы! Так держать!", - сказано в сообщении "Зари".

Напомним, что в 1/8 финала "Динамо" попался "Вильярреал", а "Шахтер" сыграет с "Ромой", которую тренирует бывший тренер "горняков" Паулу Фонсека.