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Заря поздравила Шахтер и Динамо с выходом в 1/8 Лиги Европы
Всеобщее ликование
Заря
25 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала
Не осталась в стороне от данного события и "Заря", которая на своих страницах в соцсетях поздравила команды с выходом в 1/8 финала Лиги Европы.
"Поздравляем киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" с выходом в 1/8 финала Лиги Европы. Молодцы! Так держать!", - сказано в сообщении "Зари".
Напомним, что в 1/8 финала "Динамо" попался "Вильярреал", а "Шахтер" сыграет с "Ромой", которую тренирует бывший тренер "горняков" Паулу Фонсека.
???? Щиро вітаємо київське Динамо @DynamoKyiv та донецький Шахтар @FCShakhtar з виходом до 1/8 фіналу Ліги Європи. Молодці! Так тримати! ???? pic.twitter.com/6neJF5FEs8— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) February 26, 2021
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