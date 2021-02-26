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Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Футболист провел результативный матч

Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Faisal HQ

Новина українською

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы УЕФА. Форвард оформил дубль в ответном матче 1/16 финала турнира с "Бенфикой" (3:2).

В числе кандидатов на это звание также были полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли, нападающий "Рейнджерс" Альфредо Морелос, а также вратарь "Мольде" Андреас Линде.

Лучшим футболистом прошлой недели в Лиге Европы УЕФА стал атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш.

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг
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