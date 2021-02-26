Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы УЕФА. Форвард оформил дубль в ответном матче 1/16 финала турнира с "Бенфикой" (3:2).

В числе кандидатов на это звание также были полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли, нападающий "Рейнджерс" Альфредо Морелос, а также вратарь "Мольде" Андреас Линде.

Лучшим футболистом прошлой недели в Лиге Европы УЕФА стал атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш.