Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Футболист провел результативный матч
Faisal HQ
Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы УЕФА. Форвард оформил дубль в ответном матче 1/16 финала турнира с "Бенфикой" (3:2).
В числе кандидатов на это звание также были полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли, нападающий "Рейнджерс" Альфредо Морелос, а также вратарь "Мольде" Андреас Линде.
Лучшим футболистом прошлой недели в Лиге Европы УЕФА стал атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ивент с участием Динамо и Шахтера. АУДИО трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
- Рейтинг клубов УЕФА. Аппетит Динамо и важность схватки Шахтера с командой своего бывшего тренера
- "Это, конечно, облом". Капитан Брюгге – о вылете из Лиги Европы от киевского Динамо
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...