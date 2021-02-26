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Сидорчук провел свой 60-й матч за Динамо в еврокубках

Лига Европы
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Но до рекорда Шовковского еще далеко

Сидорчук провел свой 60-й матч за Динамо в еврокубках

Новина українською

Выездной поединок с бельгийским "Брюгге", в котором "Динамо" одержало победу со счетом 1:0 и вышло в следующую стадию Лиги Европы, стал знаковым для капитана киевской команды - полузащитника Сергея Сидорчука.

Сергей провел свой 245-й матч на клубном уровне: 60 - в еврокубках, 159 - в чемпионате Украины, 20 - в Кубке и 6 - в Суперкубке.

Таким образом, Сидорчук становится 14-м игроком "Динамо", который провел не менее 60 матчей за всю историю выступлений киевского клуба в еврокубках (начиная с 1965 года). Возглавляет этот евросписок Александр Шовковский, который имеет в своем активе 143 игры.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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