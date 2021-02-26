Хавбек Маккаби: В первом тайме мы были намного лучше Шахтера

Полузащитник "Маккаби" Эяль Голаса высказался о поражении своей команды от "Шахтера" (0:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Немного обидно, могли показать лучший результат, но это футбол. Когда не забиваешь, не можешь продолжать играть в этом турнире. Ужасно больно, но нужно двигаться дальше.

В первом тайме мы были намного лучше "Шахтера", создали больше моментов. Играли против звездной команды, которая находится на очень высоком уровне", - цитирует слова Голаса израильское издание Sport5.