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Хавбек Маккаби: В первом тайме мы были намного лучше Шахтера
Но если не забиваешь, не можешь продолжать играть в этом турнире
MaccabiTLVFC
Полузащитник "Маккаби" Эяль Голаса высказался о
"Немного обидно, могли показать лучший результат, но это футбол. Когда не забиваешь, не можешь продолжать играть в этом турнире. Ужасно больно, но нужно двигаться дальше.
В первом тайме мы были намного лучше "Шахтера", создали больше моментов. Играли против звездной команды, которая находится на очень высоком уровне", - цитирует слова Голаса израильское издание Sport5.
Напомним, что в 1/8 финала "Шахтеру" в соперники досталась римская "Рома".
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