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Хавбек Маккаби: В первом тайме мы были намного лучше Шахтера

Лига Европы
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Но если не забиваешь, не можешь продолжать играть в этом турнире

Хавбек Маккаби: В первом тайме мы были намного лучше Шахтера

MaccabiTLVFC

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Полузащитник "Маккаби" Эяль Голаса высказался о поражении своей команды от "Шахтера" (0:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Немного обидно, могли показать лучший результат, но это футбол. Когда не забиваешь, не можешь продолжать играть в этом турнире. Ужасно больно, но нужно двигаться дальше.

В первом тайме мы были намного лучше "Шахтера", создали больше моментов. Играли против звездной команды, которая находится на очень высоком уровне", - цитирует слова Голаса израильское издание Sport5.

Напомним, что в 1/8 финала "Шахтеру" в соперники досталась римская "Рома".

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк)
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