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Маркевич о жеребьевке ЛЕ: Будем надеяться, что хотя бы одна украинская команда пройдет дальше
Будет сложно, но шансы есть
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Глава комитета сборных Украины и бывший тренер национальной команды Мирон Маркевич прокомментировал
"Украинские команды получили непростых соперников. Оба соперника – хорошие команды. Будет непросто и "Динамо", и "Шахтеру".
В паре "Рома" – "Шахтер" однозначного фаворита нет. Это равные соперники.
В паре "Вильярреал" – "Динамо" немного сильнее испанская команда, но футбол такая штука, что более сильные не всегда выигрывают. "Вильярреал" – серьезная команда.
Будем надеяться, что хотя бы одна украинская команда пройдет дальше", - сказал Маркевич.
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