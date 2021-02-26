Маркевич о жеребьевке ЛЕ: Будем надеяться, что хотя бы одна украинская команда пройдет дальше

Глава комитета сборных Украины и бывший тренер национальной команды Мирон Маркевич прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы , по итогам которой донецкий "Шахтер" сыграет против итальянской "Ромы", а киевское "Динамо" встретится с испанским "Вильярреалом".

"Украинские команды получили непростых соперников. Оба соперника – хорошие команды. Будет непросто и "Динамо", и "Шахтеру".

В паре "Рома" – "Шахтер" однозначного фаворита нет. Это равные соперники.

В паре "Вильярреал" – "Динамо" немного сильнее испанская команда, но футбол такая штука, что более сильные не всегда выигрывают. "Вильярреал" – серьезная команда.

Будем надеяться, что хотя бы одна украинская команда пройдет дальше", - сказал Маркевич.