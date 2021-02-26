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Маркевич о жеребьевке ЛЕ: Будем надеяться, что хотя бы одна украинская команда пройдет дальше

Лига Европы
(1 голосов)

Будет сложно, но шансы есть

Маркевич о жеребьевке ЛЕ: Будем надеяться, что хотя бы одна украинская команда пройдет дальше

sport

Новина українською

Глава комитета сборных Украины и бывший тренер национальной команды Мирон Маркевич прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой донецкий "Шахтер" сыграет против итальянской "Ромы", а киевское "Динамо" встретится с испанским "Вильярреалом".

"Украинские команды получили непростых соперников. Оба соперника – хорошие команды. Будет непросто и "Динамо", и "Шахтеру".

В паре "Рома" – "Шахтер" однозначного фаворита нет. Это равные соперники.

В паре "Вильярреал" – "Динамо" немного сильнее испанская команда, но футбол такая штука, что более сильные не всегда выигрывают. "Вильярреал" – серьезная команда.

Будем надеяться, что хотя бы одна украинская команда пройдет дальше", - сказал Маркевич.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Вильярреал
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (2)
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kapkan (Луганск)
26.02.2021 в 19:33
Да уж оптимист с него так себе)))) Наверное, и говорил это всё со свойственной ему мямлющей интонацией)))
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.02.2021 в 19:29
У парі Рома - Шахтар, явний фаворит Рома, натомість у парі Динамо - Вільярреал, невелику перевагу у майстерності можна віддати Динамо, лише терміни ранньої весни трохи заважають для повної сили киянам. Тож сподіваюсь, що хоч одна команда пройде у наступний етап, і ці сподівання та команда прямо протилежні сподіванням лукавого Маркевича ))
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